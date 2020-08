Blooming y Guabirá consideran que dirigentes ‘ilegales’ de la FBF están atropellando a los clubes

Juan Jordán y Rafael Paz, presidentes de Blooming y Guabirá, respectivamente, consideran que la dirigencia ‘ilegal’ que maneja ahora la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) están atentando contra los intereses de la mayoría de los clubes al anunciar que propondrán al Gobierno nacional que la temporada de competencia se reanude el 21 o 25 de octubre próximo.

“Está dirigencia nefasta que está en este momento al frente de la federación de manera ilegal siempre está en la maniobra e intentando sacar ventajas para algunos actores del fútbol profesional”, dijo el titular de la academia cruceña.

Según Jordán, la competencia debió retomarse a puertas cerradas a mediados de julio y eso implicaba que los entrenamientos debieron comenzar en junio. De esa manera, el mandamás de Blooming sostiene que se pudo jugar las restantes 14 fechas del torneo Apertura y tener el tiempo necesario para disputar las 26 fechas del Clausura.

“Pero como siempre, parece a propósito que quieren que seamos los últimos en todo. Esperemos que la próxima semana, cuando tengamos un presidente de la federacion en legalidad, se pueda revisar esta determinación y comenzar el campeonato máximo el 21 de septiembre para cumplir con el primer campeonato y repartir los premios en competición de manera justa”, acotó el directivo celeste.

Rafael Paz calificó de desubicadas las decisiones que se tomaron en la FBF sobre la fecha del reinicio de la competencia y señaló que el torneo debe jugarse nuevamente desde septiembre.

“Es una barbaridad. No quieren que haya fútbol este año. Es una pena lo que está pasando en la Federación. No consultan a los clubes que somos los principales interesados. Pero no lo van a lograr. Haremos una representación legal porque consideramos que las condiciones están dadas para empezar antes la competencia”, dijo Paz y aclaró que Oriente Petrolero, Blooming, Royal Pari, Wilstermann y Bolívar tampoco están de acuerdo con el anuncio que hizo este miércoles la FBF