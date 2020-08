Cambian al gerente de EMSA y éste revela negociado para fumigación

En plena crisis por un el bloqueo en el botadero de K’ara K’ara, la Alcaldía cambió al gerente de EMSA, Cristian Cuéllar, quien reveló que su destitución obedece a su negativa de negociar el fumigado de la ciudad para presuntamente beneficiar a allegados de las autoridades municipales.

“Me querían hacer fumigar la ciudad para que el Intendente pueda cobrar y a nosotros, como empresa (EMSA), no nos iban a dar ni un peso y ellos querían cobrar como sentaje (patente eventual al comercio). Y, así habían muchas cosas que se deben denunciar”, dijo Cuéllar.

De manera general explicó que el cobro lo tenía que realizar una microempresa, pero que todo el trabajo lo iba a realizar la Empresa Municipal de Servicios de Aseo (EMSA), que se sostiene con un pago de la Alcaldía por la limpieza y la tasa de aseo de los vecinos que se cobra con la factura de energía eléctrica.

Si bien la empresa municipal realizó el fumigado o desinfección de los mercados al inicio de la pandemia, en marzo, luego suspendió este servicio porque no era su función.

Sobre la denuncia de la fumigación en la ciudad, el secretario de Gobernabilidad, Edwin Paredes, señaló desconocer del asunto, pero pedirá un informe al nuevo gerente, Elvis Gutiérrez.

“Como presidente del directorio de EMSA voy a solicitar informes al respecto, al nuevo gerente para hacer las investigaciones y sancionar a quienes corresponda. El anterior gerente aparentemente no hacía bien su trabajo y al parecer estaba haciendo otro tipo de acciones más”, dijo el secretario Paredes.

Añadió que la decisión de retirar del cargo a Cuéllar fue porque el funcionario pretendía enterrar la basura en las instalaciones de EMSA, lo que significaba un atentado contra la salud.

Hace un mes, durante el cuarto conflicto que cerró el botadero por 13 días, el gerente denunció que recibió presión y maltrato por parte de Leyes y su entorno, el director de Medioambiente, Elvis Gutiérrez, y el secretario de Gobernabilidad, por no tener la confianza del Alcalde.

Cuéllar fue invitado por el alcalde suplente Iván Tellería en 2019.

El cambio del gerente se da cuando la ciudad soporta otra vez el asedio de bloqueos y el cierre del botadero en plena pandemia de la Covid-19.

El último reporte de Cuéllar señala que tras cinco días de bloqueos se acumularon más de 2 mil toneladas de basura y 100 de residuos hospitalarios. Los “autoconvocados” cerraron una vez más el botadero exigiendo que las elecciones sean el 6 de septiembre.

En tanto, el plan para trasladar la basura a Cotapachi, en Quillacollo, no avanza.

Sobre denuncia de violencia

En octubre de 2018 el ahora gerente de EMSA, Elvis Gutiérrez, fue denunciado por violencia intrafamiliar. Ese mismo mes el funcionario renunció. Sin embargo, durante la gestión del alcalde suplente Iván Tellería retornó a su cargo como director de Medio Ambiente.

Al respecto, el secretario de Gobernabilidad, Edwin Paredes, señaló que Gutiérrez cumple con el perfil para ese cargo en EMSA y que los asuntos personales no los ve el municipio; más aún, cuando aparentemente presentó su certificado de no violencia Sipasse.

Trabajadores, en emergencia

Los trabajadores de EMSA se declararon ayer en emergencia hasta que la Alcaldía deje sin efecto la destitución del exgerente Cristian Cuéllar. Además, echaron de la empresa al nuevo gerente, Elvis Gutiérrez.

El secretario general del sindicato de trabajadores de EMSA, Gonzalo Aramayo, señaló: “Nosotros no lo vamos a permitir, el gerente se queda mientras no nos digan el por qué lo están botando. No vamos a permitir que cambien a un gerente que está haciendo bien las cosas en la empresa”.