COB ordena levantar bloqueos y dicta cuarto intermedio hasta el 18 de octubre

Fuente: Página Siete Digital

La Central Obrera Boliviana (COB) determinó este viernes levantar los bloqueos y dar un cuarto intermedio a las movilizaciones hasta el 18 de octubre.

“A partir de la decisión que hemos tomado en el Comité Ejecutivo, damos un cuarto intermedio al conflicto a nivel nacional hasta el 18 de octubre, porque la lucha no termina. Y estamos seguros, más que nunca, que después de las elecciones del 18 de octubre no van a querer hacer el traspaso de mando, no van a querer”, advirtió el secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi.

El dirigente indicó que con su decisión se busca «evitar más enfrentamientos y muertes» porque la COB y el Pacto de Unidad del MAS son «realmente los pacificadores del país», manifestó.

“Para nosotros no iba a haber elecciones ni el 18 de octubre, tampoco había los fondos económicos para llevar las elecciones nacionales. Nos estaban mintiendo, le estaban mintiendo al pueblo boliviano”, indicó Huarachi.

El secretario de la COB afirmó que se incumplieron lo compromisos del acuerdo para pacificar el país en noviembre de 2019 y ayer Añez firmó el decreto de las elecciones atribuyéndose una vez más la pacificación, cuando ésta «es una conquista de la clase obrera».

“Ellos no querían las elecciones (…). Ayer hemos conseguido cuatro leyes”, sostuvo Huarachi, refiriéndose a las normativas aprobadas el jueves por la Asamblea Legislativa.