Caso Consorcio: Abogada denuncia represalias por defender al juez Lea Plaza

La abogada Zuleyka Lanza denunció este miércoles presuntas represalias en su contra de parte del Ministerio de Justicia, tras asumir la defensa del juez de Coroico, Fernando Marcelo Lea Plaza, quien actualmente está suspendido, dentro del denominado caso Consorcio.

“Hemos sido amedrentados, hemos recibido notificaciones del Ministerio de Justicia por procesos que nada tienen que ver con nuestra labor de defensa. No me parece justo que, por ser abogada de un imputado, tengamos que ser hostigados cuando lo único que exigimos es que se respeten los derechos y se realice una investigación transparente y objetiva”, señaló Lanza, quien mencionó que en el transcurso de la defensa legal fue notificada con al menos cuatro procesos disciplinarios anteriores, los cuales no guardan relación alguna con el caso actual.

La defensa también sostuvo que corresponde convocar a declarar a todos los involucrados para esclarecer los presuntos vínculos dentro de la estructura que se investiga. “El poder político, y también el jurídico, están ejerciendo presión sobre quienes defendemos este caso. No aceptamos que se utilicen procesos disciplinarios como forma de intimidación”, denunció Lanza.

Asimismo, la abogada ratificó que continuará asumiendo la defensa técnica del juez Lea Plaza y exigió garantías para el ejercicio de la profesión, remarcando que ningún profesional del derecho debería ser perseguido por cumplir con su trabajo.

En el marco de la investigación del caso consorcio, el fiscal departamental de La Paz, Carlos Torres, informó que se levantó la reserva y que van a continuar los actos investigativos con la toma de declaraciones de otras personas.