Defensa de juez de Coroico dice que hay más abogados y autoridades involucrados en el caso «Consorcio»

Para la abogada del juez de Coroico, «fue vital para la investigación» los datos aportados en segunda instancia, por eso pedirán que se cite a las demás personas tras levantarse la reserva del caso.

Tras levantarse la reserva del caso Consorcio, la defensa legal del juez de Coroico, Fernando Marcelo Lea Plaza, indicó que hay más abogados y autoridades involucradas en este proceso que deben ser convocadas a declarar. Uno de los investigados es el exministro de Justicia César Siles.

Sus nombres están mencionados en la declaración ampliatoria que presentó Lea Plaza antes de internarse en una clínica de La Paz.

«Solicitaremos que se tome la declaración en calidad de denunciados a otras personas que están en la declaración ampliatoria del doctor Lea Plaza. El consorcio no se acaba, hay abogados y autoridades, que deben tomarse en cuenta», afirmó Zuleika Lanza, abogada del juez en el programa Que No Me Pierda de la red UNO.

Explicó que «en su declaración ampliatoria, Lea Plaza confirmó todo lo que se escucha en ese audio y los elementos posteriores, en relación a las aprehensiones, quiénes hubieran participado, grado de participación».

En su criterio, «fue vital para la investigación» los datos aportados en segunda instancia, por eso solicitarán que se convoquen a las demás personas tras la suspensión de la reserva del caso.

«Nos enteramos que el fiscal departamental realizó el desprecinto de la oficina de Lea Plaza, que si bien fue suspendido, aún no ha sido destituido», precisó

La jurista también indicó que el juez presentó «la prueba y el soporte técnico» en el que el juez realizó la grabación del audio con el cual se destapó este caso.

Pese a las observaciones de la defensa de Siles y los otros involucrados, entre ellos el expresidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz Yván Córdova y la exvocal Claudia Castro, «el audio fue presentado como prueba de descargo y es lícita».

Según los datos de la denuncia, el plan era destituir con un fallo del juez del Coroico a la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Fanny Coaquira para habilitar al suplente Iván Campero.

«El doctor Lea Plaza ratificó todos los extremos que se encuentran y encontraron dentro del perjuicio que se quería ocasionar a una autoridad electa . También, ha establecido la presión y quién hubiera realizado la resolución para este cometido», afirmó.

«En relación a las declaraciones del exministro de Justicia (César Siles), él jamás ha negado lo que existía, dijo que no le han pedido permiso y se ha hecho una grabación sin consentimiento, jamás se ha cortado, ni editado», añadió.

Suspensión de la reserva

En el marco de la investigación del caso consorcio, el fiscal departamental de La Paz, Carlos Torres, informó que se levantó la reserva y que van a continuar los actos investigativos con la toma de declaraciones de otras personas.

“El tema de la reserva ha vencido el viernes pasado. Actualmente la comisión de fiscales ha determinado que no es pertinente y necesario (ampliar la reserva). A la fecha, los abogados, las partes procesales tienen acceso al cuaderno de investigaciones”, dijo Torres a UNITEL.

Además, el fiscal indicó que dos vocales del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz fueron convocados y prestaron su declaración en calidad de testigos.