Covid-19: Sedes teme nuevo colapso del sistema de salud ante posible reinfección

«Si la OMS establece que tenemos otras cepas, no es reinfección; se trataría de una nueva infección», dijo Marcelo Ríos.

Álvaro Rosales Melgar

Fuente: El Deber

El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz, Marcelo Ríos, señaló que en el departamento existen situaciones de personas que tras haberse recuperado del coronavirus vuelven a infectarse luego de dos o tres pruebas de negatividad.

No obstante, la Organización Mundial de la Salud (OMS) no ha hecho un pronunciamiento oficial sobre la reinfección y esto fue enfatizado por Ríos al señalar que si se confirmara la reinfección, se viene un escenario de riesgo mayor al que había antes.

El director del Sedes argumentó que una reinfección traería complicaciones al sistema de salud, porque los pacientes recuperados se confían, relajan los protocolos sanitarios y circulan en un ambiente de falsa seguridad, que podría traer un temido rebrote en el departamento.

A decir de Ríos, no solo existe la posibilidad de reinfección, sino también de padecer de nuevas infecciones por una nueva cepa del virus, pues está comprobado que el nuevo virus muta.

«Si la OMS establece que tenemos otras cepas, no es reinfección; se trataría de una nueva infección», explicó la autoridad sanitaria. Hasta ahora no hay datos de certificación de las cepas, ya que Bolivia no tienen la capacidad técnica ni científica para hacer el estudio, depende de las investigaciones que se hagan a nivel internacional.

​Hasta la fecha, el departamento cruceño registró 39.8778 personas que contrajeron coronavirus, de las cuales 30.005 se han recuperado, según datos del Ministerio de Salud. En Bolivia hay un total de 50.397 personas que ya vencieron el Covid-19.

Entretanto, Virgilio Prieto, jefe nacional de la Unidad de Epidemiología del Ministerio de Salud, sostuvo que en la zona oriental del país se percibe una fase de desaceleración de contagios y que actualmente el riesgo se concentra en el occidente.

Prieto recordó que las aglomeraciones aumentan la transmisión de la enfermedad de forma masiva, hecho que ocurre en las ciudades del altiplano, por que se prevé que en las dos próximas semanas habrá mayor número de casos en esa región del país.