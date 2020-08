DT de Aurora espera el aval para iniciar entrenamientos

Julio César Baldivieso, director técnico del plantel de Aurora informó que espera el aval de la dirigencia para comenzar entrenamientos ya pensando en el reinicio del torneo local. El entrenador subrayó que primero está la salud de los jugadores a quienes también les tocó pasar momentos duros en la cuarentena que rige en el país, pues fueron afectados por el coronavirus y perdieron a sus familiares.

«No conocemos si comenzamos a trabajar o no, todo es incierto en el plantel, seguramente en las próximas horas vamos a tomar alguna decisión que las haremos conocer oportunamente», formuló el entrenador cochabambino quien se encuentra bien después de superar el coronavirus.

El equipo celeste no trabaja hace más de dos meses debido a que la dirigencia del club determinó licenciar a los jugadores ya que el torneo quedó paralizado desde marzo por la emergencia sanitaria en el país, gran parte de la planilla retornó a sus lugares de origen, mientras que algunos que se viven en la ciudad de Cochabamba se contagiaron y están en etapa de recuperación.

«Trabajamos vía virtual por las plataformas conocidas (Zoom), después se paró porque la dirigencia decidió licencia a todos, también es cierto que hace tres meses que no cobramos y no podemos obligar a los futbolista, esto es muy complicado para nosotros, además hay jugadores que perdieron a sus familiares y los momentos que pasan son muy duros. Creo que no es momento de hablar de fútbol», dijo el técnico.

De igual manera el técnico Baldivieso se refirió al «choque» interno que persiste en la Federación Boliviana de Fútbol, que no permite que lleguen a un acuerdo y definan las fechas de inicio del torneo debido a que hay dos posiciones encontradas.

«Es hora de que se sienten para hablar y se pongan de acuerdo y salven el fútbol boliviano, la pugna está haciendo olvidar muchas cosas, eso no le hace bien a nadie, hay que conversar y el beneficiado sea este deporte. Espero que vengan mejores días para el fútbol», aseveró el entrenador a la prensa local.