El Girona FC, de Marcelo Claure, tiene un presupuesto mayor que los 14 clubes de la División Profesional de Bolivia

El empresario americano-boliviano y presidente de Bolívar, Marcelo Claure, que adquirió el 35 por ciento de las acciones del Girona FC, es copropietario de un club que en la temporada que terminó fue el de mayor inversión en la segunda división de España. Su presupuesto, según confirmó en febrero pasado la LaLiga Smartbank, llegó a los $us 34.9 millones, monto que es superior a lo que gastan los 14 clubes de la División Profesional de Bolivia y que ronda los $us 22 millones.

Pese a la elevada inversión, el Girona FC se quedó en las puertas del ascenso a La Liga española, luego de perder por 1-0 ante el Elche, club que en la temporada que se viene tendrá de rivales, entre otros al Barcelona y al Real Madrid, y cuyo presupuesto fue solo de $us 6 millones, ocupando el lugar 18 entre las inversiones de los 22 integrantes de la segunda división.

Para la temporada que se viene 2020-21, el Girona FC volverá a intentar el ascenso y nuevamente se prevé que la inversión que hará en su plantel será la mayor de los clubes de su categoría. Pese a ello, el monto está aún distante del último ubicado en la tabla de presupuestos de la primera división española, Mallorca, con $us 40 millones.

En Bolivia las planillas más elevadas son las que manejan Bolívar, The Strongest, Wilstermann y Always Ready, cuyas inversiones rondan los $us 3 millones al año, haciendo un total de $us 12 millones. Los otros $us 10 millones son los que invierten los restantes 10 clubes de la División Profesional, que manejan entre $us 800 mil y 1,5 millones por año. Ellos son Blooming, Oriente Petrolero, Royal Pari, Guabirá, Real Santa Cruz, Aurora, Municipal Vinto Palmaflor, Real Potosí, Nacional Potosí y San José.

Claure afirmó que llega al fútbol ibérico para fortalecer el ambicioso proyecto de City Football Group y Pere Guardiola. Explicó que la operación ya cuenta con la aprobación de las autoridades deportivas de España. El Girona FC será el tercer club de Claure, pues también es presidente de Bolívar y conduce, junto al exfutbolista David Beckham y los hermanos Mas, el Inter Miami CF, equipo de la MLS de Estados Unidos.