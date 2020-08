FBF pide reunirse con la cancillería por la Copa Libertadores

Fuente: lostiempos.com

La falta de una respuesta desde el Ministerio de Educación, Deportes y Culturas y el Ministerio de Salud sobre los corredores sanitarios propuestos por la Conmebol, para que se puedan disputar la Copa Libertadores y las Eliminatorias en cada uno de los países, la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) solicitará reunirse con la Cancillería.

“Mandaremos una nota a la cancillería para ver si nos pueden dar algunas alternativas y si es que con ellos podemos conversar principalmente para poder abrir la posibilidad de hacer este corredor sanitario que está haciendo Conmebol, para que los clubes puedan estar 72 horas en los países”, explicó Adrián Monje, director de competiciones de la FBF, a los medios paceños.

Wilstermann y Bolívar deben jugar sus compromisos de la Copa Libertadores el 15 y 16 de septiembre, respectivamente; además que la Selección nacional deberá enfrentar las Eliminatorias en octubre. Es por este motivo que se requiere la autorización del Estado para que los equipos puedan llegar y/o regresar al país sin tener que ingresar en la cuarentena de 7 días.

“Estamos con los tiempos expuestos, el 20 de agosto si no estoy mal, ya se cierra el plazo para que Bolívar y Wilstermann hagan conocer donde jugaran su localia, tengo entendido que ellos también se están movilizando en este tema, con algunos contactos que ellos puedan tener”, aseguró Monje.

La falta de una respuesta concreta desde del Gobierno, no sólo este tema, sino también en una posible fecha para el reinicio del torneo del fútbol profesional, genera molestia en la FBF.

“Si es que no va a existir una solución, que lo digan, no va a ver y no vamos a permitir que nadie entre o salga del país, si no cumplen con los protocolos que están en el Estado, con eso Bolívar y Wilstermann tendrán que empezar a ver cuál es su posición y en función a ello tendrá que ver si se va a jugar a otro país o ver cuál será su situación”, complementó el directivo federativo.