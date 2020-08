Gobierno ve ‘fallas’ en el Bono contra el Hambre aprobado por la Asamblea Legislativa

Desde el Ejecutivo hacen notar que el proyecto de ley que crea este bono toma en cuenta rercusos que no fueron aprobados todavía por el órgano legislativo.

Juan Carlos Salinas Cortez

Fuente: El Deber

El ministro de Economía y Finanzas, Óscar Ortiz, informó que la presidenta Jeanine Áñez, observó el proyecto de ley que crea el ‘Bono contra el hambre’ debido a que el mismo se apoya para su financiamiento en dos créditos que aún no fueron aprobados por los legisladores, por lo que la ley no se la podría aplicar pues no se cuenta con los recursos económicos necesarios para pagar ese beneficio.

Asimismo, detalló que se identificó que hay dos créditos que tienen objetivos diferentes y por ello el Gobierno recibió comunicaciones del Banco Mundial (BM) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) indicando que no se podría utilizar esos recursos para un fin distinto al programado.

Debido a esta situación, en conferencia de prensa brindada hoy, el ministro indicó que la primera mandataria propone a la Asamblea Legislativa que se usen otros créditos que están en manos de esa instancia para pagar nuevos bonos.

Dichos recursos, de acuerdo con Ortiz, corresponden al Banco de Desarrollo de América Latina-CAF que sería de $us 350 millones, del Fondo Monetario Internacional (FMI) con $us 320 millones y un nuevo crédito de la cooperación francesa que está por ingresar a la Asamblea por más de 100 millones de euros.

El ministro de Economía aseguró que se quiere pagar este ‘Bono contra el hambre’ los primeros días de septiembre, pero que en la actual situación es imposible y que el camino correcto es que la Asamblea apruebe los recursos que están en sus manos.