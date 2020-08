Hoy es el día D para amparo que presentó Blanco

Campeones

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

Hasta este mediodía se conocerá el resultado del amparo constitucional que interpuso el vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Robert Blanco, en contra del comité ejecutivo que designó a Marco Rodríguez como presidente interino de la federación.

El pedido de Blanco es que se le respete el derecho de ejercer la presidencia, ya que en 2018 juró como primer vicepresidente y según el estatuto le correspondía suceder en el cargo a César Salinas, quien falleció el pasado 19 de julio. En noviembre del año pasado la FBF realizó enmiendas a su normativa, una de ellas en el artículo 25 en el que especifican que si el presidente viene del fútbol profesional, la primera vicepresidencia le corresponde al fútbol aficionado.

Sin embargo, lo que Blanco y varios clubes reclaman es que la norma no tiene retroactividad y aplica para el futuro. “Tengo el derecho como tiene todo boliviano de acudir a un amparo constitucional, mas si me siento engañado”, sostuvo Blanco, quien denunció hace días que no pudo ingresar a oficinas de la FBF en Santa Cruz. La audiencia de hoy se realizará a partir de las 9:00 en el Tribunal Segundo Constitucional de Santa Cruz, donde Blanco realizó su amparo.

La pasada semana el titular de Conmebol, Alejandro Domínguez, envió una nota de condolencia a Marco Rodríguez por el fallecimiento de su padre. En la misiva se dirigía a Rodríguez como presidente de la FBF; pero si en esta jornada el amparo sale favorable a Blanco, el documento deberá ser remitido a Conmebol para su análisis y su posterior reconocimiento a lo que dictaminen las leyes nacionales. Una vez que se conozca el amparo, los clubes pedirán un consejo superior para tomar determinaciones respecto a la licitación de los derechos de televisión.