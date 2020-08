Industria boliviana produce aspirina y espera la autorización para producir Avifavir

Fuente: Brújula Digital

Industria Sigma Corp. SRL es la empresa boliviana, con sede en Cochabamba, que empezó a producir aspirina, uno de los fármacos para el tratamiento de un paciente con coronavirus, para contrarrestar el contrabando, los precios altos y garantizar la calidad del producto. La empresa NeoDeter provee la materia prima, el ácido acetilsalicílico, con la que se produce el medicamento. Sigma espera la autorización del Gobierno para empezar a producir Avifavir, un fármaco ruso para el tratamiento de la COVID-19.

El presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), Javier Bellott, informó a Brújula Digital que Sigma empezó a producir el fármaco de manera industrial y con la pretensión de responder al mercado boliviano y sobre todo para ofrecer un producto de calidad para pacientes con COVID-19.

Este jueves, la FEPC y el Colegio de Bioquímicos y Farmacia, la Cámara Departamental de Industria de Cochabamba (Camind) y la institución Solidaridad con Bolivia entregaron 119.400 unidades de aspirina y medicamentos antiplaquetados, en calidad de donación, para los centros de salud centinelas de COVID-19 en Cochabamba, como muestra del emprendimiento y la calidad del producto.

Bellott explicó que la aspirina es importante para el tratamiento de las personas infectadas con el coronavirus pues evita que fallezcan con trombosis, el fármaco tiene la cualidad de controlar la formación de coágulos en el interior de un vaso sanguíneo.

“Se ha logrado alcanzar el primer lote de aspirinas de más de tres millones de unidades que se van a producir en los próximos días, este primer lote estará destinado a los hospitales. Cochabamba está fabricando aspirina porque hemos sido sujetos a la importación de este fármaco de dudosa procedencia por el contrabando”, agregó el empresario.

El gerente Comercial de la Industria Sigma Corp. SRL, Edwin Leguizamón, sostuvo que se abastece de aspirina a farmacias y hospitales de Cochabamba. “Hemos comprimido la materia prima de ácido acetilsalicílico donada por NeoDeter para el consumo de la población. Estos comprimidos de aspirina están bajo las normativas, registro sanitario y toda la autorización para el abastecimiento de diferentes centros de salud”, expresó.

El gerente general de NeoDeter, Mauricio Prado, aseguró que es la primera vez que se fabrica aspirina en Bolivia y que a futuro los centros de salud podrán adquirir este producto a muy bajo costo. “En algunos casos también vamos a realizar donaciones, lo importante es que haya seguridad de este producto y todos estemos tranquilos”, añadió.

Producción de Avifavir

El presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), Javier Bellott, también reveló que la industria farmacéutica Sigma espera la autorización del Gobierno para la producción de Avifavir, un producto de origen ruso para el tratamiento del coronavirus en personas contagiadas.

“Esperamos que en los próximos días tengamos la autorización (del Ministerio de Salud) para iniciar con la producción de Avifavir en Cochabamba. Esta acción permitirá la exportación de este producto y no solo para consumo interno”, dijo Bellot.

Avifavir es el medicamento que Rusia quiere comercializar a los países de América Latina para combatir el nuevo coronavirus. Se trata de un antiviral desarrollado a partir del favipiravir, un medicamento japonés usado contra la influenza, aunque algunos expertos sostienen que no hay pruebas concluyentes sobre su efectividad para combatir la covid-19. Sin embargo, Avifavir fue aprobado por el Ministerio de Salud de Rusia el 29 de mayo de 2020 “como el primer fármaco para el tratamiento del COVID-19”.

El pasado 13 de agosto, el Ministerio de Salud en Bolivia informó que la Comisión Farmacológica Nacional no autorizó su comercialización en el país por falta de “evidencia científica de estudios clínicos aprobados y completos que demuestren la efectividad y seguridad del uso del Avifavir para el tratamiento de COVID-19”.

“A la fecha no existe la evidencia científica de estudios clínicos aprobados y completos que demuestren la efectividad y seguridad del uso del Avifavir para el tratamiento de COVID-19. Con los estudios disponibles, no hay definición precisa de las reacciones adversas relacionadas a la molécula nueva (fase III) y no hay definición de las posibles interacciones medicamentosas y eventos adversos raros (fase IV, uso generalizado en varios países). Por lo que la evidencia disponible en la actualidad no permite hacer recomendaciones sobre el tratamiento específico de COVID-19”, explicó la directora de la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud (Agemed), dependiente del Ministerio de Salud, Eliana Caballero.

La posición de Agemed surgió luego de que algunos gobiernos departamentales y municipales del país anunciaran la intención de adquirir el Avifavir para combatir el coronavirus.