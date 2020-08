Julio César Chavez Jr. arremetió contra Sergio «Maravilla» Martínez y Óscar de la Hoya por sus regresos al ring

El hijo del mejor boxeador en la historia de México, volvió a causar polémica a través de su cuenta de Instagram

A pesar de que el argentino Sergio “Maravilla” Martínez, de 45 años de edad, regresó con éxito al boxeo profesional este viernes al noquear en el séptimo round al español José Miguel Fandiño, para muchos aficionados y analistas lo hizo con más pena que gloria.

Uno de los personajes que arremetió contra el “Maravilla” fue su rival en 2012 e hijo del gran campeón mexicano, Julio César Chavez Jr., quien a través de su cuenta de instagram, en la que es muy activo y suele causar declaraciones polémicas, lo llamó “viejo ridículo”.

Así lo dijo luego de que un usuario le preguntó sobre la reciente pelea que tuvo el argentino en la localidad de Torrelavega (España):

Ganó “Maravilla” (Martínez). Ya está viejo, que no ande haciendo el ridículo

«Maravilla» noqueó a Fandiño en el séptimo asalto (Foto: EFE)

Y es que Sergio Martínez subió al ring después de seis años. La última función que tuvo fue 7 de junio de 2014, cuando el puertorriqueño Miguel Ángel Cotto lo destronó como campeón mundial de peso Medio del Consejo Mundial de Boxeo en el Madison Square Garden de Nueva York.

Las lesiones en las rodillas no le habían permitido volver, por lo que se dedicó a otras de sus grandes pasiones: hacer stand up. Sin embargo, se sometió a un tratamiento y después de pensarlo y trabajar por ello aceptó la pelea contra Fardiño.

Con este resultado, “Maravilla”, quien estaba ya nominado para ingresar al Salón de la Fama del Boxeo Internacional, mejoró a 52 triunfos, 28 de ellos por la vía del nocaut, a cambio de tres derrotas y dos empates.

El Junior sufrió su primer gran derrota ante el argentino en 2012 (Foto: Especial)

No es la primera vez que el argentino y el mexicano se enfrascan en dimes y diretes, pues hace unos meses y luego de más de siete años de haber derrotado al “Junior.” por decisión unánime en Las Vegas (Estados Unidos), Sergio declaró en entrevista para Cadena 3 que después de aquella noche nada volvió a ser lo mismo para Julio.

Combatiendo conmigo, (Julio César) Chávez se arruinó la vida en serio. Cayó en el alcohol y drogas

Además, Sergio confesó que fue el propio “Junior” quien le contó que la revancha no logró llevarse a cabo por malos entendidos, sobre todo en la parte de las promotoras, situación que se pudo haber arreglado si el mexicano le hubiera contado a tiempo.

“Estuvimos cerca de hacerla, pero a 40 días del combate desapareció. Me contó que su promotor no quería que trabajara con el promotor que organizaba la velada” , a lo que Martínez le respondió: “Cómo no me avisaste antes, idiota. Podríamos haber buscado otra alternativa”.

También se metió con De la Hoya

La última pelea de Óscar fue en 2008 cuando perdió ante Manny Pacquiao (Foto: Getty)

Ante la salida del retiro del campeón mexico-estadounidense Óscar de la Hoya, que a sus 47 años adelantó recientemente a ESPN que tendrá próximamente una pelea profesional con un rival todavía sin confirmar, el hijo del “César del boxeo” lo descalificó por sus supuestas adicciones.

De la hoya metete a rehabilitación en lugar de andar queriendo volver a boxear. La rehabilitación te ayudaría más

Óscar de la Hoya derrotó en dos ocasiones a Julio César Chávez padre por knockout.

El “Junior” no pelea desde el 20 de diciembre de 2019, cuando perdió por decisión técnica ante el ex campeón mundial Daniel Jacobs, en Phoenix, Estados Unidos.

Actualmente se prepara para reaparecer en el ring el próximo 17 de octubre en Toluca, Estado de México, teniendo como rival al también sinaloense Mario Abel Cázares.

Fuente: infobae.com