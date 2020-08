Luis Barbery: «La gente necesita empleos, no bloqueos»

Este miércoles 12 de agosto Bolivia cumple el décimo día con sectores del Movimiento Al Socialismo (MAS) bloqueando carreteras, situación que genera malestar y pérdidas en sectores que impulsan la economía del país.

Luis Barbery, presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) manifestó la preocupación que existe en el sector debido a que estas movilizaciones frenan el transporte de insumos, alimentos, medicamentos y mercancías de exportación.

Advirtió que estos bloqueos generarán impactos graves en la economía nacional, y no ven un panorama alentador, ya que en estos momentos requieren de ayuda financiera, ayuda que está frenada en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que se niega a firmar un crédito externo que podría reactivar al sector.

“Finalmente el daño es para todos, no solamente para el sector empresarial, también están comprometidos miles y miles de empleos y lo que la gente necesita son empleos, no bloqueos. Hay muchas empresas que andan al borde de tirar la toalla, en la actualidad no hay empresa que esté bien, unas están peor que otras, nada más”, declaró Barbery.

En cuanto a las afectaciones económicas que ya han generado estos 11 días de bloqueos, el titular de la clase patronal señaló que, de momento, no cuentan con un balance.

Suman los desocupados

Víctor Fernández, miembro del directorio de la CEPB, apuntó al secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, como el responsable de estas movilizaciones que engrosarán las filas del ejército de desocupados en el país.

«Está haciendo más pobre a la gente pobre que vive en el país. Antes que la política está la economía, el empleo, la estabilidad laboral, no sé qué pasa con estos dirigentes que no entienden», advirtió Fernández.

En primera instancia, los sectores afines al MAS se levantaron exigiendo al Tribunal Supremo Electoral (TSE) realizar las elecciones generales el 6 de septiembre y no el 18 de octubre, incluso, este miércoles condicionaron levantar las medidas, siempre y cuando el órgano electoral adelante los comicios para el 11 de octubre.