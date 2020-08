Presidenta Áñez: «El MAS no sólo lo sabía, sino que socapa (a Evo); vamos a hacer seguimiento a la justicia»

Bolivia tv en vivo Bolivia tv en vivo



Posted by Bolivia tv on Wednesday, August 26, 2020

Fuente: Bolivia TV

La presidente Jeanine Áñez volvió a calificar de indignante el estupro del cual se le acusa al expresidente Evo Morales, acusó al Movimiento Al Socialismo (MAS) de socapar a su jefe y advirtió que personalmente le hará seguimiento al proceso judicial en el ámbito nacional e internacional.

«Ellos se encubren, no podemos ser cómplices con una persona con este tipo de acciones y más aún habiendo sido un exmandatario. El MAS no solo sabía, sino que lo socapaba, el poder tiene que tener un límite. No puede ser que lo encubran al jefe», enfatizó.

«Le robaron la inocencia a estas niñas, le robaron su vida. Es indignante, no quedará en la impunidad. Tenemos que defender el derecho de nuestros hijos. Aquí hay abuso de poder, tal vez en algunos casos (las niñas) eran obligadas y en otras eran acciones consentidas, pero es muy cuestionable que no se denuncien estos hechos. No entiendo, por qué someterse al poder, a un abusivo y depredador de niñas», dijo.

«La justicia tiene que actuar de manera inmediata, tengo que estar velando para que se haga justicia, me siento tan avergonzada por este hecho. En un mandatario no tiene perdón, tiene que tener sanción inmediata, no tiene nada que ver con la política, estoy hablando como madre, como mujer. No podemos estar viendo hacia otro lado como lo hacía gente de su entorno», insistió Áñez.