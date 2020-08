Respiradores chinos: Gobierno dice que precio en fábrica es $us 18.500, pero otros gastos hicieron subir a $us 35.000

Fuente: erbol.com.bo

Tras denuncias públicas sobre la adquisición de respiradores chinos, el Gobierno salió a negar que haya un sobreprecio. Explicó que si bien el precio en fábrica era de $us 18.500 la unidad, hubo otros gastos de logística, papeleos y accesorios que hicieron incrementar el precio a $us 35.000.

“La fábrica le vende en $us 18.500, Bolivia paga $us 35.000”, manifestó el viceministro de Transparencia, Guido Melgar, a tiempo de detallar los gastos y negar que haya existido irregularidades.

El proceso de adquisición se hizo por 324 respiradores a la empresa china Yueshen, El viceministro Melgar, señaló que la compra se hizo por contratación directa, es decir sin licitación, y mediante intermediario puesto que el fabricante no vende los equipos.

La autoridad señaló que, según medios de comunicación, la empresa china había cotizado los respiradores en $us8.500, pero señaló que ese precio es del 18 de agosto, pero aclaró que en su momento los equipos llegaron a costar hasta el 300% más por la urgencia.

“Si bien la fábrica señala que el precio unitario es de $us18.500, es necesario tomar en cuenta lo siguiente, Bolivia no le ha comprado a la fábrica, porque la fábrica, no vende de manera directa, y ella lo dice en su nota: ‘no tenemos la licencia de exportación’, por eso es que nosotros utilizamos intermediario”, sostuvo Melgar.

¿Por qué se paga $us 35.000?

Al momento de justificar el precio que paga Bolivia por respirador, Melgar señaló que accesorios como “trampas de agua, estabilizadores, conectores de oxígeno, abrasadores, filtro, círculo, etcétera, por unidad hacen un incremento de $us 1.262. El flete por unidad de respirador cuesta $us 1.800, el asesoramiento logístico $us 49, honorario de la agencia aduanera $us 99, entre otros.

Precisó que la gestión documental, almacenaje, capacitación, instalación, garantía, mantenimiento de dos años, repuesto por cinco años y costo de bioseguridad, todo esto suman $us 4.157.

A eso, según el Viceministro, se suman gastos de emisión y mantenimiento de la boleta a $us 36, gastos de transferencia internacional $us 244. el IVA con $us 5 .357, impuesto a la transacción $us 1.075 y el impuesto a la utilidad de $us 717.

“Entonces no es cierto que haya habido sobreprecio, se han detallado cuáles son los artefactos, cuáles son los gastos que ha hecho que este precio se incremente, por lo tanto, no existe tal sobreprecio.

Asimismo, el Viceministerio de Transparencia ha realizado un examen pormenorizado de todo el proceso de contratación y éste no presenta ningún tipo de irregularidades”, sostuvo.

Respecto a la adquisición en la modalidad de contratación directa, Melgar arguyó que existen dos decretos que la amparan y que la empresa contratada era la que tenía disponibilidad de los equipos.

Finalmente, aclaró que hubo observaciones respecto a temas técnicos formales y la empresa proveedora, por el mismo precio, aumentó 20 respiradores más, es decir subiendo la cantidad total a 344 respiradores, con lo cual el precio unitario ya sería de $us 33.773 dólares americanos.

7% tienen desperfecto

La ministra de Salud, Eydi Roca, sostuvo que sólo el 7% de los 324 respiradores tiene desperfectos, sin embargo, se encuentran con todas las garantías que requieren y el arreglo y el mantenimiento necesario.

“Es imposible que antes de tenerlos, podamos adivinar que podrían presentar fallas, todo equipo que se adquiere tiene el riesgo de presentar fallas sin embargo como he dicho anteriormente todos los equipos tienen la garantía”, recalcó.

Señaló que de mayo a la fecha se han distribuido 314 de los 324 respiradores, quedando 10 para ser entregados esta semana en los hospitales de La Paz.