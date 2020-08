Tras apresar a jóvenes «autoconvocados», Murillo invita a bloqueadores al TSE

Página Siete

“¡Se están llevando a nuestros compañeros!“, se escucha decir a una persona que registró el momento en que se llevaban a sus compañeros en una patrulla de la Policía sin orden fiscal. El hecho ocurrió a las cero horas de este martes, cuando fue intervenido el primer piquete de huelga de hambre instalado en inmediaciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en La Paz, exigiendo que las elecciones se desarrollen el 6 de septiembre como establecía la ley de prórroga promulgada en junio.

Las juventudes del MAS, a través de su cuenta en Facebook, alertaron que no tenían información del paradero de las personas arrestadas, señalando: “Familiares de los jóvenes que se autoconvocaron en La Paz ayer, lunes 3 de agosto, para protestar en puertas del TSE denuncian que habrían sido detenidos, no contestan sus teléfonos y se desconoce su paradero. Se estaría vulnerando el debido proceso de los jóvenes al no poder contar con una defensa legal técnica que los defienda en el lugar que se encuentren detenidos”. Aunque luego se conoció que habían sido liberados.

Al respecto la Asociación Pro Derechos Humanos Bolivia, luego de tomar los testimonios de la detención de los «autocombocados», mandó una denuncia ante instancias internacionales.

“La Asociación Pro Derechos Humanos Bolivia, denuncia la arbitraria e ilegal detención sin ninguna causal, orden de aprehensión o acción directa a horas 12:00 (medianoche de este martes) a los ciudadanos que realizan la huelga de hambre en el Tribunal Electoral”, indicó a través de sus redes sociales.

De acuerdo a la denuncia, los detenidos fueron llevados en una patrulla y puestos en libertad una hora después, “afectando y vulnerando su derecho a la protesta reconocida en la Constitución Política del Estado. A su vez este intento de interrumpir la huelga de hambre a través de las fuerzas policiales, criminaliza la protesta y la libertad de expresión”, sostiene.

Por lo que denunciaron el hecho ante instancias internacionales que observan el cumplimiento de los derechos humanos. “Denunciamos categóricamente estas violaciones a los Derechos Humanos, en todas las instancias de protección que Bolivia ratificó mediante tratados y convenios internacionales”, concluye.

Horas después de las detenciones ocurridas hoy en la plaza Abaroa de La Paz, donde se encuentran las oficinas nacionales del TSE, desde el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, reprochó las movilizaciones que se registran en diversos puntos del país e invitó a los bloqueadores a hacerse presentes en inmediaciones del Tribunal a fin de hacer conocer sus protestas y dejar las vías carreteras expeditas.

“Si quieren venir a la Plaza Abaroa a tomar que lo hagan (…) no pueden condenar y castigar al pueblo a no recibir el oxígeno, es un derecho constitucional”, afirmó el ministro de Gobierno. Incluso indicó que escoltarían a los protestantes al lugar, ya que quienes deben responder a su demanda son los miembros del TSE y no el resto del país, dijo.

El TSE “¿por qué cambió (la fecha de las elecciones)? ¿Por un tema que va dañar la vida, la seguridad de la gente? No sé, pero debe darles una explicación”, apuntó el ministro Murillo.