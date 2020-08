Vladimir Peña exige investigar y no dejar impune los delitos cometidos en bloqueos

Vladimir Peña sostuvo que esta situación no debe dar lugar a la debilidad y expresó que los delitos cometidos en los bloqueos no deben quedar impunes

Alvaro Rosales Melgar

El Deber

Los bloqueos, la violencia y la toma de rehenes tienen intranquila no solo a la población, sino también a las autoridades. El secretario de Gobierno de la Gobernación de Santa Cruz, Vladimir Peña, indicó que estos hechos deben enfocarse en tres ejes centrales para frenar los enfrentamientos registrados en distintas zonas del departamento.

Peña sostuvo que un primer eje es no dar lugar a la debilidad ante estos hechos y que los delitos cometidos en los bloqueos no deben quedar impunes, por lo que instó a la Policía actuar conforme al interés nacional, que no es otro que resguardar y velar por la seguridad de la población y garantizar el libre tránsito.

«Es un crimen atroz hacer bloqueos en una situación de emergencia, cuando los instrumentos para salvar vidas están en las carreteras«, manifestó Peña, en referencia a los camiones con insumos médicos y alimentos para atender a la población que permanecen bloqueados en las carreteras.

Asimismo, consideró que un segundo eje es la investigación a profundidad de estos hechos para castigar y sancionar a quienes cometen estos delitos, tanto intelectuales como materiales.

Y como tercer eje, apuntó al diálogo como instrumento para dejar sin argumentos a quienes utilizan la convocatoria a las elecciones para bloquear el país. Al mismo tiempo, felicitó la postura del Gobierno central para pacificar al país.

Actualmente, hay cuatro provincias cruceñas en las que permanecen los puntos de bloqueo. Estas son Ichilo (en el municipio de Yapacaní y en la localidad de Santa Fe), Manuel María Caballero (zona de la Siberia), Ñuflo de Chávez (San Julián) y Andrés Ibañez (zona de Tiquipaya).