500 médicos trabajan ya tres meses y todavía no les pagan

Verónica Zapana S. / La Paz

Al menos 500 médicos de Pando y Cochabamba contratados para reforzar la atención en los hospitales por el periodo que dure la pandemia denuncian que durante este tiempo no recibieron sus salarios, no firmaron sus contratos y que estos están a punto de concluir.

“Hace tres meses pocos médicos hemos sido los que aceptamos trabajar en plena época de pandemia. Hemos sido los que más luchamos en primera línea, nos hemos contagiado con el virus y hasta llevamos la enfermedad a nuestras casas y contagiamos a nuestros familiares. Pese a eso seguimos trabajando, pero lastimosamente durante este tiempo no hemos recibido nuestros sueldos”, denunció uno de los médicos del Hospital Hernán Mesuti de Cobija, Pando.

Él no es el único que sufre por la falta de pago, sino también otros 500 profesionales: 450 galenos de ese departamento y 100 de Cochabamba, quienes en pasados días comenzaron a protestar con movilizaciones en demanda de sus derechos.

Según Wilson Salazar, expresidente del Colegio Médico de Pando, en esa región “hay 454 personas que trabajan como personal de salud, entre médicos, enfermeras, auxiliares, técnicos y hasta personal de limpieza que están en esa situación de dos hospitales: Hernán Messuti y Perla del Acre”.

En este último nosocomio hay personal qua trabaja desde “mayo sin recibir un salario. Son más de 120 días sin sueldo. Quién vive de esa forma, todos tienen familia”, indicó Salazar.

Por su parte, Nahum Vásquez, responsable del Hospital Messuti, dijo que “el próximo 19 de septiembre cumplimos tres meses (trabajando) en el hospital y a esta altura, algunos colegas están hasta sin firma de contrato y cero salarios. Eso es competencia ministerial y hasta el momento no hay nada”, dijo.

El 20 de abril, el Gobierno informó que se contrataría a más de 5.000 profesionales de forma eventual para reforzar el sistema de salud y así combatir el virus Sars-Cov-2 mientras dure la pandemia. Luego, el 13 de julio el Ministro de Defensa Fernando López también anunció que se autorizó a la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem) la contratación de 5.666 profesionales en salud para mejorar la lucha contra esa enfermedad, ya que el número de casos crecía.

Vásquez lamentó que en este tiempo no se hagan paros “porque estamos conscientes de que no se puede parar la atención”. Sin embargo, aseveró que eso no significa “que las autoridades se hagan la burla de nosotros. Tenemos familia”.

Empero, los galenos entregaron folletos en los nosocomios pandinos en los que reflejan su molestia por no ser escuchados.

Pero esos médicos no son los únicos que tienen problemas respecto al retraso de pagos. También hay otros 100 profesionales que trabajan en el Hospital del Sur y el Solomón Klein de Cochabamba que están en la misma situación. Carlos Nava, secretario de Relaciones del Sindicato de Ramas Médicas de Salud (Sirmes) Cochabamba, dijo que por eso el pasado viernes hubo una movilización.

Explica que ellos fueron contratados por el Servicio Departamental de Salud por instrucción del Gobierno para atender la pandemia pero no reciben salario.

Lamentó que hasta este tema se haya politizado, ya que debido a que se avecinan las elecciones, las autoridades “los están sacando para colocar a la gente afín a su partido político, y a los que realmente se presentaron al cupo, cuando se los necesitaba, los están sacando”.

“Nosotros queremos que los ítems que se otorguen lo hagan a estos profesionales que mostraron vocación en el momento más crítico o, de lo contrario, se haga la convocatoria a concurso de méritos a todos los cargos, no a unos cuantos”, dijo Nava. Además, recordó que hasta más de 140 médicos ya perdieron la vida por salvar la de sus pacientes.

Este medio intentó comunicarse con autoridades del Ministerio de Salud, sin éxito.