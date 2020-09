.@ANPBOLIVIA invitó a un debate económico el 14-Septiembre, aceptamos esa misma …

...entre el MAS y CC; Camacho va a cumplir el mismo rol que Tuto Quiroga en 2014, que al partir el voto y debido a las fórmulas electorales vigentes, le... Tuto Quiroga en 2014 que dañó a todo el país y a la democracia por casi cinco años. Por último, no olviden que la bancada del MAS que llegará a la...

... Tuto Quiroga de presidente. Dos de sus ministros, Leopoldo Fernández y Chaca Rivero, me han dicho que fue por instrucción de EE UU. El plan era...

eldeber.com.bo | 2 hours ago

...ella ya no es parte de la carrera electoral . Le sigue el spot del ex presidente, Jorge Tuto Quiroga quien habla del "corazón verde digital" que se... de la carrera electoral . Le sigue el spot del ex presidente, Jorge Tuto Quiroga quien habla del "corazón verde digital" que se convirtió en el eje...

Compartido: 29