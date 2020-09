Anuncian lanzamiento oficial del fondo de vivienda con una tasa de hasta 5,5%

Economía

domingo, 27 de septiembre de 2020 · 16:37

El ministerio de Obras Públicas anunció este domingo que la próxima semana se lanzará oficialmente el Fondo de Garantía para el Crédito de Vivienda Social y Solidaria (Fogaviss). El objetivo es que las personas que no tienen una vivienda propia accedan a créditos con una tasa de interés del 5,5% anual.

“La gente podrá acogerse a una tasa fija anual 5,5% y que, dependiendo del solicitante, pueda ser máximo 30 años de crédito para estas tres opciones. Antes no había demanda, porque había una exclusión en los créditos. Esto hará que incluso las inmobiliarias y las constructoras se vuelquen al sector de la vivienda social para atender la necesidad de un segmento que no pudo ser atendido en su demanda”, señaló el viceministro de Urbanismo y Vivienda, Iván Ameller, en una entrevista con los medios estatales.

Los créditos para vivienda social serán de hasta 70.000 bolivianos para el mejoramiento o ampliación de viviendas y 150 mil bolivianos para la construcción, sobre terreno propio, con una tasa de interés de 5,5% anual.

Mencionó que para el Fogavis se tiene inicialmente un fondo de garantía de 500 millones de dólares, para dar cobertura a operaciones de crédito a través de entidades de intermediación financiera, que no son las comerciales.

“En qué radica los más importante, que no estamos recurriendo a la banca tradicional, sino que estos créditos serán brindados por las entidades del microcrédito, que tienen especialidad, conocimiento, para avanzar, para monetizar los ingresos de la gente que no necesariamente tienen una boleta de pago, que no han contribuido de manera regular a las AFPs, pero sí tienen activos o un negocio que les genera ingresos que pueden ser programados y estimar qué porcentaje de sus gastos se pueden destinar al pago”, resaltó la autoridad.

Anunció que desde la próxima semana se arrancará con el plan, para el cual no se requiere que las personas sean asalariados, además que la presentación de documentos y papelería será menos complicada, como es regularmente en la banca comercial.

La anterior semana, Ameller anunció que trabajan con la banca pequeña, mediana, cooperativas de ahorro y crédito, para que la ciudadanía que se desempeña en el sector informal pueda acceder al Fogaviss, que fue creado en el marco del Plan Nacional de Reactivación del Empleo, promulgado el 24 de junio mediante el Decreto Supremo 4272, con el objetivo de garantizar créditos para que bolivianos con bajos recursos cuenten con una vivienda digna.