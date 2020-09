Azkargorta a los seleccionados de Bolivia: “El que no esté dispuesto a darlo todo, puede dejar la concentración”

“Hay que competir contra uno mismo”, fue una de las frases que lanzó el exDT de la selección boliviana, Xabier Azkargorta, a los 31 futbolistas que se alistan para representar al país en las eliminatorias sudamericanas que arrancan en octubre. La charla se realizó este sábado, jornada en la que se recuerda los 27 años de la clasificación de la Verde al Mundial USA 94.

Azkargorta habló con los futbolistas, a través de Zoom, escuchó sus inquietudes y respondió a las dudas que les manifestaron. Además, les recomendó que se entreguen completamente al trabajo del combinado nacional. “El que no esté dispuesto a darlo todo, puede dejar la concentración en este momento”, disparó el español.

Les recordó que deben olvidarse de lo externo y enfocarse en el trabajo diario, sobre todo que deben superarse a sí mismo en cada jornada. “¿Cómo vamos a pretender ganar a alguien, si no somos capaces de ganarnos a nosotros mismos?”, se preguntó el ‘Bigotón’ para reflexionar a los deportistas, que están concentrados desde el 17 de agosto.

El exentrenador les pidió que eliminen de su vocabulario la frase “es que…” para dejar de excusarse en las diferentes situaciones. “Aquí estamos todos para acompañarnos, para jalar en el mismo sentido”, expresó el español.

Azkargorta les remarcó que primero está el amor propio para lograr un buen trabajo y el respeto por los compañeros. “¿Qué razón existe para que nosotros no nos queramos? Nuestro autoestima (como bolivianos) es baja o creo que es soberbia. No tenemos que despreciar al compañero”, expresó.

Futbolistas como Carlos Lampe (Always Ready), Ruddy Cardozo (The Strongest) y Leonardo Zabala (Palmeiras) interactuaron con Azkargorta.

Historia

El 19 de septiembre de 1993, la selección boliviana se clasificó al Mundial de USA 94, en el segundo lugar, debajo de Brasil. Después de ocho partidos en la serie que también estuvieron Uruguay, Ecuador y Venezuela.