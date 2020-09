Candidato del MAS dice que a Camacho no alcanza «ni para el segundo lugar»

Sociedad

viernes, 25 de septiembre de 2020 · 12:29

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital

El exministro y candidato a diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Jerjes Mercado, calificó este viernes al aspirante a la Presidencia por Creemos, Luis Fernando Camacho, como un candidato “marginal” debido a que su fortaleza electoral no sobrepasa el 30%, lo que no le alcanza «ni para el segundo lugar».

“Camacho es candidato presidencial, no a gobernador o alcalde. Y si es fuerte en Santa Cruz, su fortaleza no sobrepasa de un 30%, según las encuestas. Eso a nivel nacional no representa nada porque su presencia nacional es totalmente marginal”, sostuvo Mercado en Panamericana.

El candidato a diputado sostuvo además que el voto que obtenga, no le alcanzaría “ni siquiera a llegar al segundo lugar” en los comicios presidenciales.

“De nada sirve que él saque una buena votación en Santa Cruz porque eso no le va a ayudar ni siquiera a llegar al segundo lugar a nivel nacional. Aquí es fuerte, pero es relativamente fuerte, porque sacar el 30% de un electorado cruceño no lo convierte en potencia”, dijo.

Camacho se encuentra en tercer lugar de preferencia electoral en las recientes encuestas de intención de voto, por detrás de Luis Arce, del MAS, y de Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana (CC).

En la actualidad, la región favorable a Camacho es el departamento de Santa Cruz, donde ganaría frente a sus contrincantes presidenciables, según la tercera encuesta de Ciesmori difundida a inicios de este mes.