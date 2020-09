Choquehuanca dice que «el entorno» del gobierno de Evo no debe volver

Fuentes: Página Siete Digital / Video: RTP

El candidato a la Vicepresidencia por el Movimiento Al Socialismo (MAS), David Choquehuanca, expresó este lunes que «el entorno» del anterior gobierno, el de Evo Morales, no debe volver a gobernar en caso de que su binomio gane las elecciones del 18 de octubre.

“Nosotros vamos a gobernar escuchando al pueblo, y el pueblo nos pide en las reuniones que el entorno (de Evo Morales) ya no tiene que volver (…). El entorno no va a volver, vamos a ser un gobierno de jóvenes, tenemos que darnos oportunidad con nueva gente”, manifestó Choquehuanca en RTP.

Manifestó además que si bien no es urgente, es necesario un cambio generacional dentro del MAS y que las exautoridades de la gestión de Morales ya no deben volver “como ministros”.

“Los ministros ya no tienen que volver a ser ministros. Tienen que ser gente joven, caras nuevas; necesitamos renovarnos. No es urgente pero es necesario. Esta renovación tiene que responder a la renovación generacional”, agregó.

“Había un entorno que quería alejarme; no lo lograron”

Consultado sobre su “alejamiento” del partido presidido por Morales, Choquehuanca reveló que hubo un entorno que trató de alejarlo del partido y su fórmula presidencial, pero no lo logró.

El candidato a la Vicepresidencia sostuvo que no proviene del MAS, sino de Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos (IPSP), y se quedó para no desvirtuar dicha organización política y evitar que se convierta en “un partido tradicional”.

“No es que yo me haya alejado sino que había un entorno que quería alejarme, pero no lograron alejarme. Yo soy parte del IPSP, y parte de mi vida está en el IPSP. Entonces tengo que cuidar que el instrumento político no se divida, que no se desvirtúe, no pierda su originalidad, que no sea un partido tradicional”, sostuvo Choquehuanca.

El IPSP es un partido político formado por diversos sectores sociales y pueblos indígenas de Bolivia. Fue fundado por Román Loayza y Filemón Escóbar (este último también fue uno de los fundadores del MAS), entre otros.

Choquehuanca añadió que se deben respetar los resultados de los comicios presidenciales “sea quien sea el ganador”.

“Se tienen que respetar (los resultados), sea quien sea el ganador. Tenemos que mandar la decisión de nuestro pueblo. Ese día es el pueblo boliviano, cada uno de manera soberana va a tomar una decisión y va a elegir a quienes van a ser sus próximas autoridades”, afirmó.