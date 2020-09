Chuquisaca reporta 10% de notificaciones entregadas a jurados electorales del área rural

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Chuquisaca reportó este jueves que sólo el 10% de los jurados seleccionados en el área rural para los comicios nacionales del 18 de octubre fue notificado, debido a la falta de internet en muchos lugares y por las dificultades en el manejo de la aplicación por parte de los notarios electorales, informó el vocal, Mauricio Del Río.

«Se puede evidenciar un porcentaje bajo de notificados en las circunscripciones 3, 4 y 5 que son en el área rural y el motivo es que los notarios no tienen el servicio de internet por lo que no pueden conectarse y el otro es el desconocimiento del uso de las tecnologías y no están pudiendo manejar la aplicación», informó Del Río.

Explicó que a tiempo de entregar los memorándums notificación a los Notarios Electorales, estos son capacitados en el uso de una aplicación que es instalada en sus teléfonos móviles para monitorear a los jurados a su cargo y reportar sus avances al TED.

«Se tiene previsto entrar desde la semana del 5 de octubre, en dos semanas, a las zonas de las 3 circunscripciones rurales para reforzar la capacitación», agregó.

Chuquisaca tiene cinco circunscripciones, tres de ellas en el área rural donde tienen que ser notificados un total de 3.188 jurados. /ABI

Fuente: eldia.com.bo