Cierran proyecto de empleabilidad para jóvenes creado por el MAS por beneficiar solo a sus militantes

Fuente: Radio Fides

El viceministro de Inversión Público, Gonzalo Quiroga, informó este martes al programa Antes del Mediodía de radio Fides, que se cerró el proyecto de empleabilidad para jóvenes creado en el Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) por beneficiar solo a sus militantes.

“El proyecto no terminó de cumplir con todos los objetivos que eventualmente se habían planteado, a partir del día de hoy se comienza el proceso de gestión de cierre, no es que cierra (…) no se hizo el esfuerzo por parte del proyecto para interesar a las empresas”, precisó.

La autoridad sostuvo que para relanzar el proyecto se requeriría la creación de un nuevo crédito, “después de todas las discusiones que tenemos con la Asamblea nos parece un poco complicado tener que llevar un nuevo proyecto de estas características”, sostuvo.

Así mismo explicó que varias personas que ya trabajaban en empresas fueron incluidas en el programa de empleo para que el Estado sea quien pague el sueldo de los mismos, “empezaron a jugar con la posibilidad de hacer extensiones al trabajo”, dijo a tiempo de indicar que las empresas no contaban con “el peso” para cumplir con los salarios, pago de beneficios sociales y aguinaldos.

“Muchas de estas personas retiradas (del programa), en este momento están trabajando como consultores de la Asamblea Legislativa”.