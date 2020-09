Copa niega que el Bono Contra el Hambre sea una ‘medida política’

Eva Copa, presidenta del Senado, habla de la promulgación de la ley del bono contra el hambre de Bs. 1.000.

La presidenta del Senado, Eva Copa, en el programa El Mañanero de la Red Uno, explicó los motivos de la promulgación de la Ley Contra el Hambre, en su calidad de presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

Copa indicó que se siguió todos los pasos que se tiene que seguir para la revisión de la ley, el momento que fue devuelta por el ejecutivo y que después fue aprobada por la Asamblea y promulgada por su persona.

La senadora manifestó que el Bono Contra el Hambre, ayudará mucho a mitigar la crisis económica que están sufriendo los bolivianos debido a la pandemia del Covid-19.

«El bono tendrá el financiamiento del Banco Mundial y del BID, que suman 704 millones de dolares», informó Copa.

Los beneficiarios de mencionado bono son los que en su momento se beneficiaron del Bono Universal, las personas con discapacidad y las madres que reciben el Bono Azurduy.

Aclaró que este bono no es una medida política, ya que a su criterio, la Asamblea está aprobando leyes para el beneficio de los bolivianos y que el Gobierno de transición no quiere promulgar por que no escuchan al pueblo.

Aseguró que la Asamblea no «dará carta blanca», a los créditos, para que el gobierno caiga en corrupción y comience a malversarlos.

Dejó en claro, que el Bono Salud de Bs. 500 solo abarca la cuarta parte de los créditos por tanto dejó el cuestionamiento de que se haría con el monto restante de los 704 millones de dólares.

«Si estos créditos, los bolivianos los vamos a pagar, entonces que seamos nosotros los que nos beneficiemos»