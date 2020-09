¿Cuál es la confianza de los votantes hacia el Tribunal Supremo Electoral?

Fuente: Unitel

La encuesta de Ciesmori para la red Unitel también consultó sobre la percepción del votante frente al árbitro de los comicios del próximo 18 de octubre.

En el estudio se hizo la siguiente pregunta: ¿Cuánto diría usted que confía en que el TSE actual realizará unas elecciones transparentes?

Los encuestados respondieron un 32% confía algo en el Tribunal Supremo Electoral, un 22% confía mucho, 9% confía totalmente. Mientras que un 11% confía muy poco y un 21% no confía nada. Un 5% respondió que no sabe o no respondió.

Al respecto, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero destacó que cerca del 70% señaló que tiene confianza en su trabajo en distinto grado.

«Estamos trabajando para recuperar la confianza de la ciudadanía y demostrar independencia».