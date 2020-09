El error de vestuario de la novia de Cristiano Ronaldo, en el Festival de Venecia

La modelo lució un increíble look que pasó desapercibido por otro detalle que llamó mucho más la atención de los fotógrafos

Georgina Rodríguez, la novia de Cristiano Ronaldo, se ha convertido en una de las figuras más requeridas en el Festival de Cine de Venecia. La modelo deslumbró por su belleza y fue considerada como una de las mejores vestidas. Sin embargo, cometió un pequeño error que no pasó desapercibido y no fue perdonado en Twitter.

La pareja del futbolista posó frente a los fotógrafos que esperaban en el embarcadero a que descendiese de la góndola que la había traído. Tras robarse todos los flashes con un hermoso y sensual vestido en la alfombra roja en su primer noche en el festival, Rodriguez eligió un look más relajado en su segunda aparición ante las cámaras.

La modelo, de 26 años, lució un modelo que consistía en una camisa lencera metida por dentro de unos pantalones palazzo en blanco con una chaqueta a juego. El soberbio look, no obstante, se vio eclipsado por un detalle llamó mucho más la atención de los paparazzi: había olvidado sacar la etiqueta del precio del saco que estaba usando.

La novia de Cristiano Ronaldo posó ante los fotógrafos con un traje deslumbrante que no pasó desapercibido para nadie ya que se le olvidó quitarle la etiqueta (Shutterstock)

Sin quererlo, Rodríguez fue protagonista de un divertido blooper que dio la vuelta al mundo. Como era de esperarse, las fotografías del descuido de la modelo rápidamente se hicieron virales y fueron publicadas en los principales medios europeos.

“La pareja de Cristiano Ronaldo ha iluminado el Festival de Cine de Venecia. Y sí, ella pagó esa chaqueta”, escribió un periodista a través de su perfil en Twitter de modo irónico.

Georgina Rodriguez tuvo que utilizar barbijo en el evento al igual que todos los presentes

Si bien Rodríguez no está relacionada con el mundo del entretenimiento, desde que su famosa novio se mudara a Italia para jugar en la Juventus, la nacida en Argentina es una invitada fija en este gran evento del séptimo arte, y su presencia siempre suele generar una gran repercusión. Este año no fue la excepción.

El director Pedro Almodóvar con Georgina Rodriguez en la premiere «The human voice» durante la 77° edición del Festival de Cine de Venecia (AP)

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se encaminan a cumplir cuatro años de relación después de que saliera a la luz el romance en junio del 2016. Desde aquel momento, la pareja comenzó a afianzarse cada vez más hasta que finalmente, fruto de ese amor, nació su hija Aldana en 2017.

Hoy, radicados en Italia, la modelo dio detalles íntimos de la relación a la revista italiana Grazia, en donde habló del primer encuentro que tuvieron, la repentina fama a la que no estaba acostumbrada y de sus hijos.

En cuanto a la inesperada popularidad, Rodríguez aseguró que,“la situación se volvió insoportable. La gente me perseguía. Me llamaron por teléfono, los reporteros llegaron a la boutique fingiendo ser clientes”

“No puedo salir a la calle sin seguridad, porque siempre hay alguien que quiere fotografiarme. Es por eso que siempre tengo que preocuparme por mi seguridad”, añadió.

Rodríguez pasó del anonimato a la fama en un instante al conocer a Ronaldo y desde entonces ambos han conformado una pareja sólida que, según ella, se mantiene no solo debido al amor, sino también a algunos secretos. “Ser el compañero de alguien tan famoso no es fácil, pero no lo cambiaría por nada del mundo”, confesó.

El futbolista portugués y su novia Georgina Rodríguez celebraron su amor con una fiesta para su círculo íntimo

“Nuestro primer encuentro fue en una tienda de Gucci, donde trabajaba como asistente de ventas. Días después nos vimos de nuevo en otro evento de la marca. Fue allí cuando pudimos hablar en un ambiente más relajado, fuera del entorno laboral. Fue amor a primera vista”, contó al medio británico The Sun. “Me llamó la atención la altura, el cuerpo, la belleza. Estaba temblando frente a él, pero se encendió una chispa”.

También habló sobre los niños de la familia (Ronaldo Jr, Aldana y los mellizos Mateo y Eva): “Son lo más importante (…) Raramente prendemos la televisión, los únicos programas que vemos son dibujos animados”, y agregó: “Quiero hacer de mis hijos protagonistas de una vida especial”.

Rodríguez proviene de una familia trabajadora. De adolescente, trabajó dinero como niñera en Inglaterra hasta que comenzó a realizar castings e incursionó en el mundo del modelaje. Actualmente sigue desempeñándose como modelo de diversas marcas.