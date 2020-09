El fuerte respaldo del vestuario del Barcelona a Lionel Messi tras su conflicto con el club

En la antesala al primer amistoso de la era Ronald Koeman, el plantel realizó una votación y respaldó al argentino como dueño del brazalete

Varias semanas movidas vivió el Fútbol Club Barcelona luego de histórica goleada por 8 a 2 ante Bayern Munich en los cuartos de final de la Champions League. Luego de anunciar las salidas de Quique Setien y Eric Abidal para nombrar a Ronald Koeman como nuevo entrenador y a Ramón Planes como secretario técnico, una noticia sacudió por completo a la institución: Lionel Messi envió un burofax expresando su deseo de marcharse en búsqueda de nuevos desafíos.

Pese a su fuerte deseo de emigrar y al interés de varios clubes por contratarlo (especialmente el Manchester City de Pep Guardiola), el futbolista argentino optó por quedarse una temporada más (su contrato finaliza en junio de 2021) y apuntó contra Josep María Bartomeu.

“Voy a seguir en el club porque el presidente me dijo que la única manera de marcharme era pagar la cláusula de 700 millones. Y que luego había otra manera, que era ir a juicio. Yo no iría a juicio contra el Barça, no iría nunca porque es el club que amo, que me dio todo desde que llegué. Es el club de mi vida, tengo hecha aquí mi vida, el Barça me dio todo y yo le di todo, jamás se me pasó por la cabeza llevar al Barça a juicio”, explicó en una entrevista.

Pese a toda esta novela, todo hace indicar que no se produjo ninguna grieta dentro del vestuario azulgrana. A horas para el primer amistoso de la era Koeman, los futbolistas le brindaron un fuerte espaldarazo al argentino, al ratificarlo -mediante una votación- como el primer capitán del Barcelona.

“Se mantienen los cuatro capitanes formados en la Masia. Por tercera temporada consecutiva, los cuatro portadores del brazalete serán Leo Messi, Sergio Busquets, Gerard Piqué y Sergi Roberto, en este orden”, explicó mediante un comunicado el cuadro catalán.

La Pulga, con el aval de sus compañeros, seguirá luciendo por tercera temporada seguida el brazalete en su brazo izquierdo. El ’10 heredó la cinta de Andrés Iniesta en 2018, quien decidió continuar su carrera en el Vissel Kobe de la Primera División del fútbol japonés. Además, esta será la 17ª temporada del referente de la selección argentina dentro del primer equipo español.

Un escalón por debajo de Messi quedó Sergio Busquets, quien afronta su 13ª campaña en Can Barça y tercera como segundo capitán de manera consecutiva (2018/19, 2019/20 y 2020/21). El volante central, que deberá pujar por un lugar en el equipo titular desde la llegada del entrenador holandés, en 2015 había sido elegido en el tercer lugar y en la 2014/15, como cuarto.

Gerard Piqué, un marcador central formado en la cantera -en el medio tuvo un paso por Manchester United- también afronta su 13ª temporada en el primer equipo, y será su tercera entre los capitanes. Por último, el polifuncional Sergi Roberto está en el primer equipo desde 2013 y por tercera temporada de manera consecutiva asoma como la cuarta opción para portar el brazalete.

Fuente: infobae.com