El príncipe Felipe se vio obligado a excluir de las celebraciones a su hijo Andrés por la “supervivencia de la monarquía”

Nigel Cawthorne, autor de ‘El príncipe Andrés, Epstein y el palacio’; contó cómo el duque de Edimburgo habría estado “disgustado” por la decisión de “restar importancia” al papel del príncipe Andrés en la familia real; durante las celebraciones de su centenario. Dijo que el príncipe Felipe es “extremadamente cariñoso” y “orgulloso” de su hijo Andrés; pero sabe que su nombre es actualmente “veneno”.

El autor real afirmó que la decisión de excluir al príncipe Andrés de sus celebraciones se debió a la “supervivencia de la monarquía”; según publica el diario Express.

Dijo: “La decisión de reducir el papel del príncipe Andrés en las celebraciones planificadas para su cumpleaños número 100 es una de las decisiones más difíciles que el príncipe Felipe habrá tenido que tomar en su vida. Le tiene mucho cariño y orgullo a su hijo y cederá con gran disgusto a la presión de los medios”.

“Pero él sabe que el nombre de Andrés es veneno actualmente y que la supervivencia de la monarquía requiere que el Palacio de Buckingham se aleje de su hijo. Habrá sido un golpe enorme y sin duda quitará algo de brillo a las celebraciones cuando sucedan el próximo año para que Felipe no tenga a Andrés a su lado”, agregó.

Es un momento conmovedor y la pérdida del título de SAR del Príncipe Andrés es muy probable que sea simplemente una cuestión de tiempo”.

Sus comentarios se producen después de que se afirmara que el príncipe Andrés se incluirá “lo menos posible” en las celebraciones que marcan el centésimo cumpleaños de su padre. Entre los eventos que se están realizando para conmemorar el hito del cumpleaños del príncipe Felipe, hay una exposición que está organizando The Royal Collection Trust.

Y a las personas que trabajan en este evento se les ha pedido que no muestren imágenes prominentes del príncipe Andrés, afirmó la fuente.

Le dijeron a The Sun: “Hay una advertencia desde lo alto para minimizar a Andrés. Se le incluirá lo menos posible. No es blanquear la historia porque no puedes dejarlo completamente fuera. Pero no se le dará mucha importancia a su relación con el duque de Edimburgo a lo largo de los años”.

Obviamente, esto está resultando difícil porque él es su hijo y está restando importancia a su papel en la familia”.

The Royal Collection Trust dijo: “Los planes aún no están confirmados”.

El príncipe Andrés se retiró de sus funciones públicas en noviembre del año pasado, unos días después de su desastrosa entrevista con la presentadora de Newsnight, Emily Maitlis.

El duque de York quería dejar las cosas claras sobre su relación con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. Sin embargo, después de que se emitió la entrevista, fue criticado por la reacción de los comentaristas y el público por decir que no se arrepintió “en general” de su asociación con el ex financiero.

El príncipe Andrés también fue acusado de no expresar simpatía por las víctimas de Epstein. El duque, que niega por completo cualquier delito, anunció el 20 de noviembre en una declaración personal que se retiraría temporalmente de sus deberes reales.