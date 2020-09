En Beni preocupa reinfección de personas que habían superado el Covid-19

Las constantes apariciones de nuevos positivos de Covid-19 en Beni preocupa a las autoridades. El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Jorge Gómez, afirmó que los benianos están descuidando las medidas de bioseguridad en el último tiempo.

“Lo que nos preocupa es la reinfección. Pacientes a los que se les dio el alta con dos pruebas negativas hace dos y tres meses vuelven con los síntomas y a dar positivo”, aseguró Gómez a EL DEBER.

Señaló que en Trinidad la población dejó de protegerse como en el inicio de la pandemia. Salir en moto y sin barbijo es casi normal en la capital beniana. “Acá la gente cree que no está pasando nada. No se protege y no toma conciencia”, indicó.

Gómez también se mostró preocupado por los casos confirmados que están surgiendo en poblaciones pequeñas, como Rurrenabaque, Reyes y Santa Rosa que han tenido una escalada en las últimas semanas. Entre estos tres municipios de la provincia Ballivián suman 549, según los datos del Sedes hasta la jornada de ayer.

En los próximos días, el Sedes en coordinación con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) lanzarán una campaña de concienciación para evitar que el coronavirus tenga un rebrote y que cause alarma en la población como en de mayo y junio pasado.

Por ahora, la pandemia está relativamente controlada en Beni. Se continúa realizando las pruebas y medicando a los pacientes para evitar que ingresen a la fase crítica que derive en una internación. Los hospitales y centros Centinelas donde se atienden a enfermos de coronavirus no están colapsados como en meses pasados.