Esta herramienta es un «cartero» que te entrega las newsletters y ciertos emails a una hora concreta

A veces estamos trabajando en algo y una simple notificación puede desconcentrarnos totalmente. Da mucha rabia cuando se trata de un correo de spam o una newsletter a la que no recordábamos estar suscritos.

Silent Inbox es una herramienta que precisamente quiere acabar con la anarquía de nuestro buzón de entrada en Gmail, permitiéndonos establecer una serie de reglas para decidir cuáles y cuándo recibiremos ciertos emails.

Y es que el correo electrónico es una herramienta muy importante para muchos de nosotros, pero puede volverse en nuestra contra si constantemente nos está distrayendo con emails que no son urgentes.

Al instalar este complemento para G Suite, Silent Inbox se encargará automáticamente de detectar todas las newsletters a las que estamos suscritos. Además, podemos marcar aquellas cuentas que queramos postponer para que nos lleguen todos los correos en bloque.

Eso significa que puedes establecer que todas las newsletters y correos «programados» te lleguen a las 11:00 de la mañana, dando la sensación que se trata de una especie de cartero digital que te viene a entregar tu correspondencia cada día.

Por si estás interesado en cómo se ha llegado a desarrollar esta herramienta, su creador (Ihor Stefurak) ha publicado un hilo en Twitter en el que explica detalladamente cómo ha sido todo este proceso.

8/ A breakdown of money spendings for https://t.co/Zu0HSKe6VM:

– $9 — the domain,

– $3 — a logo on https://t.co/s2fxzYvvNg,

– $7 — a voice over for a demo video on https://t.co/CSCzKVohAB.

$19 in total. One day before a launch day.

— Ihor Stefurak (@ihorstefurak) September 4, 2020