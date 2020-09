Evo-lovers y sus alcahuetes

El perfil sicológico de Evo Morales, realizado por una profesional mexicana, lo describe científicamente tal y como lo conocemos, una persona de muy baja calidad ética, cruel, abusivo, inescrupuloso, egocéntrico, proclive al delito, actualmente investigado por casos de estupro y varios etcéteras, pero, además de todo aquello, sabemos que Evo es un ignorante y que se jacta de sus cualidades contrarias a su apellido (A-Morales). Evo es eso, siempre lo fue.

Así nació en su ejercicio sindical, así funcionó en su gestión parlamentaria, así lo hemos conocido en sus 14 años de gestión y así morirá. Es importante puntualizar que Evo no es solo Evo, Evo es un ¨patrón de conducta¨, en nuestra sociedad hay muchos Evos, Evos del régimen azul y también Evos que operan en la clandestinidad, mimetizados en estructuras organizadas e instituciones y operando bajo el yugo del régimen.

Sin embargo, lo lamentable es que, justo él haya sido un líder y hasta presidente de nuestro país, y aunque algunos dicen que fue un acierto histórico el arribo de un indígena al poder (Evo no es indígena, ni de procedencia, es más, ni de identidad, ni habla idiomas), lo cierto es que Evo llegó a ser presidente sin aptitudes, con absoluta ignorancia sobre manejo estatal, llegó simplemente como castigo a la clase política prebendalista, corrupta e inconsecuente con el país.

Duele, y duele mucho este error histórico en que Morales llega a la presidencia, duelen sus actitudes socialmente rechazadas, vulgares y sobre todo su falta de moral. Pero, más lamentable aún, es que Evo tenga seguidores, afines, un entorno encubridor y alcahuete, Eso es algo que cuesta mucho entender, especialmente en personas que, aparentemente tienen formación académica e intelectual y que se las dan de ¨pensantes¨, con un nivel medio de formación, personas que tiene toda la capacidad para discernir una estadística, un Kpy, un cuadro analítico, variables y parámetros. Simplemente nos cuesta creer que el ¨patrón de conducta¨ sea tan poderoso y corrompedor de intelectos, desde luego el accionar y conducta de estos EvoLovers se rigen más por el fanatismo secante que una cordura racional y objetiva.

Los EvoLovers, existen en varios ámbitos. Desde aquellos humildes campesinos que, genuinamente se identifican con su liderazgo; pasando por aquellos que, no reparan en el contenido del proyecto ni en la ética de Evo, pues son ideológicamente de orientación “socialista” o “populista” y creen obsecuentemente en el modelo de los Socialistas Populista S XXI. Otros, simplemente forman parte de la estructura criminal montada y formada por Evo en los años 90`s, vigentes hasta hoy, y que se preocupan y ocupan solo por la producción de hoja de coca y drogas (Sindicatos del Chapare) y, finalmente, los letrados (estos son los peores y más peligrosos), aquellos que, sabiendo de la calaña de Evo, y siendo cómplices de sus acciones inmorales y lo nefasto que es el proyecto “socio-populista” del MAS, con estrechos vínculos con el narcotráfico mundial que, ha destruido todo lo que ha tocado (Cuba, Venezuela, Nicaragua, Argentina, como los mejores ejemplos), siguen y defienden a Evo a capa y espada porque encuentran la “oportunidad” para ganar-lucrar del estado y los millonarios negociados que históricamente son conocidos de las empresas estratégicas, además de ostentar y detentar el poder a gusto y antojo sin escrúpulos.

La lista de los que endiosaron y ayudaron a empoderar al narco cocalero sindical es interminable durante los 14 años del masismo; solo por recordar a algunos muy “destacados”, tenemos a: Álvaro y Raúl García Linera, Juan Ramón Quintana, Luis Arce Catacora (hoy candidato a la presidencia por el MAS), Héctor Arce Zaconeta, Carlos Romero, Susana Rivero, Gabriela Montaño, Sacha Llorenty, Lanchipa (fiscal perseguidor de los contrarios al régimen), Iñiquez, Alfredo Rada, Gustavo Torrico, David Choquehuanca, Nardi Suxo, Zabaleta, Cesar Cocarico, Nemesia Achacollo, solo por nombrar algunos que no se desprendieron en los 14 años de la mamadera estatal, y que defendieron y defienden al proceso y al narco cocalero.

Así también, hubo varios actores locales en Santa Cruz que participaron en la conformación y consolidación del instrumento político abusivo que estructuró el MAS, enemigo declarado de la cultura oriental. Estos actores, mimetizados en estructuras formales, plataformas, confederaciones, sindicatos, gremios e instituciones públicas y privadas, todos tienen nombres y apellidos, ell@s saben muy bien que sus acciones y actitudes en contra de Santa Cruz y a favor de la “revolución cultural” atropelladora y colonialista que impulsó el MAS, estos actores, están en la retina de todo el pueblo cruceño, y que los juzgará con una vara implacable por haber danzado al ritmo del poder autoritario corrupto. Y desde luego, no nos podemos olvidar de las distintas generaciones de militares y policías, magistrados, jueces y fiscales, exministros, exembajadores y empleados de jerarquía, senadores, diputados, empresarios privados y muchos otros que estuvieron y están perfectamente acomodados y que disfrutaron y usufructuaron las mieles del poder durante 14 años.

A Evo, no se le puede perdonar ninguno de sus delitos, no por venganza, sino por justicia y sentar un precedente histórico de que actos como los cometidos por Evo NUNCA MÁS se repitan, bajo este argumento, no sería correcto que la justicia no le llegue a él y también al séquito de oportunistas que lo idolatran (lovers), quienes conscientes de la baja calidad humana de su jefe y lo nefasto de su proyecto, fueron actores principales y ejecutores de un gobierno narco criminal, terrorista, irresponsable, vendido a intereses externos y corrupto que nos hizo retroceder décadas en desarrollo humano y productivo.

Estos oportunistas, definitivamente no pueden quedar impunes, son el mayor peligro para la paz, la estabilidad y el progreso de Bolivia, porque siguen estando activos y articulando todos los actos de desestabilización del orden constitucional para retomar el poder. Sin estos serviles, el delincuente Evo, no existiría. No nos olvidemos que fueron no solo los «ideólogos» y a todas luces cómplices de la implementación del Socio Populista SSXXI en Bolivia sino de montar persecuciones, hostigamiento, exilios, violaciones a los derechos humanos, terrorismo de estado, entre otros. Es por eso, que NO debemos permitir que esa «intelectualidad» corrompida por perversos deseos y angurrias de poder vuelva a siquiera intentar reinventarse con una lógica más demagoga, es nuestro deber como sociedad afectada identificarlos a los Evolovers y a los que tienen ese patrón de conducta, vetarlos y sancionarlos moral y socialmente para que nunca más vuelvan a ejercer el poder detrás del trono.