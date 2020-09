Exportaciones cruceñas suman $us 1.310 millones hasta agosto

Hasta agosto de este año, las exportaciones del departamento de Santa Cruz sumaron $us 1.310 millones. Así lo indica el reporte Santa Cruz: Demografía, Economía y Comercio Exterior, elaborado por el IBCE.

De acuerdo con el informe, los productos cruceños más exportados (de un total de 443) en nueve meses de 2020 fueron: gas natural ($us 512 millones), torta de soya ($us 324 millones) y aceite de soya en bruto ($us 127 millones).

En tanto, los principales destinos de las ventas externas de Santa Cruz fueron Argentina, Colombia y Perú (en ese orden).

En lo que respecta a las importaciones, éstas alcanzaron los $us 1.798 millones en nueve meses de 2020. El diésel ($us 64 millones), grupos de electrodomésticos ($us 49 millones) y aviones y aeronaves ($us 48 millones) fueron los principales productos (de un total de 4.548) más comprados desde el exterior.

En lo que respecta a los países de origen de las importaciones cruceñas, Brasil, China y EEUU son los principales proveedores.

Importancia del departamento

Otro dato interesante que se desprende del reporte es el aporte que realizó Santa Cruz al PIB nacional en 2019, alcanzando al 29,6%, generando un movimiento económico de más de $us 12.000 millones. Ese mismo año, el PIB per cápita fue de $us 3.695. Además, en la pasada gestión el PIB nominal cruceño creció un 4,15%.

Cabe recordar que el departamento de Santa Cruz es el más poblado de Bolivia, con más de tres millones de habitantes y más del 70% de los alimentos para abastecer el país se producen en suelo cruceño.