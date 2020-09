«Gracias por sonreír y aplaudir desde sus ventanas»: Bitoqueao combate el confinamiento con su música

View this post on Instagram

Una vez más pudimos estar cerca de todos ustedes, gracias a los esfuerzos que realiza la @alcaldiabaruta @barutacultural y el Alcalde @darwingonzalezp. Una iniciativa que nos sigue permitiendo llevar una píldora de música y medicina a todos ustedes. Gracias por saludar desde su ventana, por aplaudir, por sonreir y por tener esperanzas de que pronto esto pasará. Gracias vecinos del edificio Mar Caribe de la Urb. Colinas de Bello Monte por si mágica energía. #bitoqueao #yquesiquesiquesiquesi #music #bellomonte #baruta #colinasdebellomonte #musicosvenezolanos #medicosvenezolanos