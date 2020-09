Hoy terminó lo que nunca debió empezar, la Presidente bajó su candidatura. Exte…

...y Jorge Tuto Quiroga de Libre21. Desde la alianza Creemos abren la posibilidad de que, en caso de ser necesario, se realice un acuerdo en el marco de... MAS. Ahí está el señor Camacho, no lo veo nunca transando con el MAS, a Tuto Quiroga no lo veo nunca transando con el MAS y a Jeanine Añez, tampoco...

www.hoybolivia.com | 6 hours ago

...vicepresidente por Juntos Samuel Doria Medina dijo que si Luis Fernando Camacho, Jorge Tuto Quiroga y Jeanine Áñez unen para conformar un bloque contra el... juego al MAS. "Los que no transamos y no vamos a transar con el MAS, ahí está el señor Camacho, no lo veo nunca transando con el MAS, a Tuto Quiroga no lo...

Compartido: 37