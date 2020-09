La FBF ya puede disponer de recursos del fondo Covid-19 de la Conmebol

Campeones

jueves, 3 de septiembre de 2020 · 00:00

Fuente: paginasiete.bo

APG / La Paz

Marcos Rodríguez, miembro del comité ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), informó que la Conmebol aprobó la cooperación económica para encarar la crisis por la pandemia de la Covid-19, que dejó al fútbol sudamericano sin actividad desde mediados de marzo.

Fuera de la ayuda inicial de la Conmebol que ascendía a 1.169.871 dólares (700.000 distribuidos entre los clubes profesionales, 140 mil para las asociaciones y 269.871 para gastos operativos de la FBF), la Confederación aprobó una asistencia económica de seis millones de dólares repartidos entre las diez asociaciones y federaciones miembros.

«Del fondo mencionado, US$ 2.000.000 (US$ 200.000 para cada Asociación) serán utilizados para realizar las pruebas de COVID-19 y cubrir así los gastos de laboratorio requeridos; y los US$ 4.000.000 restantes (US$ 400.000 para cada Asociación) serán destinados a fondos libres para que sean invertidos en función de sus necesidades más inmediatas», indicó el comunicado de la CONMEBOL del 23 de junio de este año.

Como parte de la política de transparencia, la Conmebol también tiene un Reglamento de los Fondos Evolución para la rendición de cuentas en torno al destino de la inversión para que el dinero vaya directamente a los rubros indicados.

«Vamos a ser propietarios de un avan (vehículo) de pasajeros que va a ayudar mucho al cuerpo técnico, también gestión ante la Conmebol y vamos a recibirla en el país», declaró Rodríguez al departamento de prensa de la FBF, a tiempo de mencionar que el trabajo se normalizará en las oficinas de la entidad federativa en las ciudades del eje troncal.