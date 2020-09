La Paz: Comunarios del municipio de Catacora se benefician con títulos de propiedad de tierras

Fuente: MDRyT-INRA,

Comunarios del municipio de Catacora, provincia José Manuel Pando, en el departamento de La Paz recibieron el jueves sus títulos ejecutoriales del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), luego de varios años de peregrinar por obtener ese documento que les otorga la garantía de su derecho propietario.

El director departamental del INRA – La Paz, Julio Cesar Echeverría, destacó que gracias a la entrega y preocupación de la presidenta Jeanine Áñez que instruyó se regularice el derecho propietario del sector campesino indígena originario, se hace realidad la misma.

“Es importante para nosotros a nombre del director Nacional del INRA, Alejandro Machicao, hacer entrega de estos siete títulos ejecutoriales, en favor de 127 beneficiarios, reconocer el trabajo de sus autoridades y todo el esfuerzo hecho por cada uno de ustedes para la obtención de estos títulos que son la consolidación del derecho propietario de una tierra que siempre ha estado en poder de ustedes”, precisó la autoridad en un acto realizado en La Paz.

Echeverría detalló que se logró sanear 7435.0354 hectáreas, además que de los 127 beneficiarios, 50 son mujeres, 70 varones y siete personerías jurídicas, distribuidos en las comunidades Challipiña; Phuju Pajchiri; Chucaqui; Calavinto y Morocollo.

Por su parte el asesor del Viceministerio de Tierras, Guido Espoz, lamentó que se haya demorado tantos años esa entrega por una inexplicable negligencia y falta de atención a los productores por parte de la anterior gestión gubernamental.

“La presidente Jeanine Áñez ha instruido que se entreguen estos títulos, los que se encontraban firmados hace mucho tiempo atrás y por cosas inexplicables el anterior presidente no ha querido entregar estos títulos porque sí estaban firmados hace dos o tres años, la pregunta es por qué no se les entregó los títulos a los pueblos indígenas, por qué no se los entrega a ustedes, por qué no les dio la seguridad jurídica en ese momento”, demandó.

Recalcó que la jefa de Estado quiere que los bolivianos tengan lo que se merece que es el derecho de tener su título agrario en sus manos y esa es la prioridad de su Gobierno que ahora piensa en el interés del sector agrario y no en provecho político partidario.

“Nosotros de la provincia general José Manuel Pando, de la Marka Pajchiri, las autoridades originarias de las comunidades que están presentes, hemos podido coordinar con las autoridades del INRA para hacer posible que ahora tengamos nuestros títulos ejecutoriales, por eso queremos agradecer por ese esfuerzo que nos garantiza el derecho propietario”, destacó a su vez el Jacha Mallku de la comunidad Marka Pajchiri, Bernardo Castro.

El municipio de Catacora se encuentra distante a 180 kilómetros de la sede de Gobierno, con clima frígido y su actividad económica se centra en la agricultura.