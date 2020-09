Las 21 mejores películas sobre exploración espacial de la historia

Con la llegada de ‘Away‘, la nueva producción de Netflix que nos invita a abandonar la Tierra, nos parece que estamos ante un buen momento para recordar algunos de los ratos más memorables que nos han proporcionado las mejores películas de exploración espacial durante todos estos años.

Mucho antes de que Hilary Swank fuera puesta en órbita, el séptimo arte se ha dedicado con empeño a la conquista del espacio. Ficciones, animación, documental, found footage… desde sus orígenes, el cine ha estado tonteando con la luna y la exploración espacial y con el sueño del hombre pisando el suelo lunar.

Ya sea a través de la investigación, como consecuencia de un accidente o porque la humanidad se ha ido al garete, la exploración espacial no se ha olvidado prácticamente de ningún planeta. Y en esas hemos estado sembrado y cosechado huertas espaciales, hemos cultivado patatas o ejercido la botánica en la soledad de la no gravedad.

Ahora, en plena temporada de celebración espacial, no se me ocurre mejor momento para recordar algunos de los ejemplos de alunizajes alucinantes de la historia del cine.

Apollo 13

Dirección: Ron Howard

Reparto: Tom Hanks, Kevin Bacon, Bill Paxton, Ed Harris, Gary Sinise, Kathleen Quinlan

‘Apollo 13‘ fue durante años, antes de la llegada de la que viene a continuación, la gran película americana del espacio. La frase más mítica dicha nunca desde el espacio dio pie al gran asalto al clasicismo de un Ron Howard que maduró aquí para lucir como un veterano maestro del cine más clásico. Un gran éxito crítico y comercial con un reparto estratosférico.

Interstellar

Dirección: Christopher Nolan

Reparto: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, David Gyasi, Jessica Chastain

Cine comercial para empezar, con ecos visuales (y sonoros) a Spielberg, un poco de explicaciones en guaridas secretas marca de la casa, un iPod gigante que camina y, justo cuando creíamos que tampoco íbamos a ver mucho más allá de «Granjero busca galaxia», se pone rotundo y tira de ciencia ficción dura en su recta final.

Siempre nos quedarán las persianas de Vigalondo, la imaginación al poder, los ‘Coherence’ y el resto de diabluras ingeniosas que viven de un guión redondo, pero es que las imágenes y la música de ‘Interstellar‘ juegan en otra liga.

Elegidos para la gloria (The Right Stuff)

Dirección: Philip Kaufman

Reparto: Scott Glenn, Ed Harris, Barbara Hershey, Dennis Quaid, Sam Shepard, Fred Ward

Es normal que si estás ante un constante clímax de dos horas y cincuenta minutos, los últimos diez se te hagan bruscos al frenar antes de tiempo.

Gran reparto y una ambientación de lujo para una película que (por ejemplo) Zemeckis o Howard (por ejemplo otra vez) aún no han podido clavar del todo.

Sunshine

Dirección: Danny Boyle

Reparto: Cillian Murphy, Chris Evans, Michelle Yeoh, Rose Byrne

Tú y yo sabemos que siempre hay algo en el cine de Boyle que en algún momento nos tira del carro. Aquí no hay nada que reprochar a su aspecto visual: la peli tiene más de diez años y parece rodada dentro de otros diez, pero su frío escepticismo cínico de peli espacial seria termina chocando de bruces con un irregular «esto ya se había hecho antes» que la convierte en una más de terror pseudo filosófico-divino que, eso sí, termina por ser bastante más oscura y cruel que la mayoría.

First Man

Dirección: Damien Chazelle

Reparto: Ryan Gosling, Jason Clarke, Claire Foy, Kyle Chandler

De Blumhouse a Spielberg en tres pasos. Eso sí que es un gran paso para el hombre. Sobre todo para uno que presenta su tercera historia sobre el detestable precio de los sueños. El lado oscuro de la gloria. De la luna. Literalmente imposible acabar más arriba.

Mission to Mars

Dirección: Brian De Palma

Reparto: Gary Sinise, Don Cheadle, Tim Robbins, Connie Nielsen, Jerry O’Connell

Un Brian De Palma menor es mejor que casi cualquier director que se proponga engatusar a las masas con su talento cinematográfico. El proyecto, liderado por Disney a través de Buena Vista, es claramente una película comercial de gran presupuesto en la que De Palma, obviamente, tuvo que agachar la cabeza, porque además llegó con el proyecto bastante avanzado.

Marte estaba entonces en el centro de las discusiones científicas y la ciencia ficción: en 1997 el Mars Pathfinder aterrizó en el planeta rojo y abrió el camino a nuevas elucubraciones. A pesar de sus imposibles, ‘Misión a Marte’ intenta ser algo más que un tonto pasatiempo. Aquello era más para ‘Planeta Rojo’

Contact

Dirección: Robert Zemeckis

Reparto: Jodie Foster, Matthew McConaughey, James Woods, John Hurt, Tom Skerritt

La novela es un producto puro de ciencia ficción hardcore que no duda en explicar las nociones de física cuántica y cosmología, asuntos delicados para integrar en una película de (ciencia) ficción. ¿La solución? Pues dejar que Robert Zemeckis hiciera su magia para transformar esa rocosa literatura en pura emoción cinematográfica. A reivindicar inmediatamente.

Horizonte final (Event Horizon)

Dirección: Paul W.S. Anderson

Reparto: Laurence Fishburne, Sam Neill, Kathleen Quinlan, Joely Richardson, Jason Isaacs

Dicen que en el espacio nadie puede oír tus gritos. Es posible que en el maldito infierno tampoco. Las montañas de la locura llegan bien arriba en este extraordinario festín satánico que sigue siendo el perro verde al que adoptarías de la filmografía de su director.

Capricornio Uno

Dirección: Peter Hyams

Reparto: Elliott Gould, James Brolin, Brenda Vaccaro, Sam Waterston, O.J. Simpson

‘Capricornio Uno‘ es un prodigio de ritmo y técnica exquisita con un sentido del humor alucinante, Jerry Goldsmith dándolo todo, secundarios que se apropian de la peli y sabiduría para tratar el thriller conspiranóico con elegancia.

La propuesta más «gamberra» para celebrar este aniversario lunar y, por qué no, la mejor película del director de ‘Permanezcan en sintonía’ o ‘Atmósfera cero’. Alucinante. Una nave del misterio.

Space Cowboys

Dirección: Clint Eastwood

Reparto: Clint Eastwood, Tommy Lee Jones, Donald Sutherland, James Garner

Eastwood haciendo algo parecido a una comedia de ciencia ficción era algo inimaginable hace veinte años y también ahora, pero ahí queda esta revancha de astronautas cascarrabias que ven reconocido su mérito con cuarenta años de retraso. Con esta pequeña joya auto-paródica lograba un equilibrio perfecto entre puro entretenimiento y reflexión.

Operación Luna (Opération lune)

Dirección: William Karel

Reparto: Stanley Kubrick, Richard Nixon, Buzz Aldrin

Es la leyenda urbana del siglo, la más querida por los conspiradores de todo tipo: los estadounidenses nunca han pisado la luna. Producido por al canal Arte, el documentalista William Karel comienza con una anécdota extraída de la historia del cine: para filmar las poderosas imágenes de su película ‘Barry Lyndon‘, la NASA le habría prestado a Stanley Kubrick una lente de cámara única en el mundo. ¿Por qué razones la Agencia Espacial de los Estados Unidos habría acordado confiar este material al cineasta? ¿Qué acuerdo se habría hecho entre las dos partes? A partir de ahí, William Karel reconstituye paso a paso lo que podría ser el timo del siglo.

El viaje a la luna (Le voyage dans la lune)

Dirección: Georges Méliès

Reparto: Georges Méliès, Bleuette Bernon, Henri Delannoy, Jeanne d’Alcy

Ideado por un Méliès con un ojo en Verne y otro en Wells, el gozoso y festivo trabajo de colonialismo espacial vodevilesco de ‘El viaje a la luna‘ merece ser siempre rescatado, más en una celebración como la que nos ocupa. Su aire científico-colonialista paródico sigue funcionando como el primer día.

Está claro desde hace casi ciento veinte años que los del «bonito planeta, nos lo quedamos» siempre hemos sido nosotros. Aunque sea un satélite.

Tykho Moon

Dirección: Enki Bilal

Reparto: Julie Delpy, Johan Leysen, Michel Piccoli

Personajes pululando a través de una megalópolis gris y kafkiana donde reina un régimen político totalitario dentro de una intriga policial futurista. En los cómics de Enki Bilal las situaciones ya parecían suficientemente complejas, pero gracias a su formato terminó por funcionar. Tal vez en una película de cien minutos sea más sencillo detectar sus debilidades, pero el esfuerzo es agradecido.

Para Bilal, el futuro está en la luna. Aquí es donde el director y autor establece la acción de su thriller. Bastante mal recibida en su lanzamiento, la película ha envejecido de manera notable con su reflexión sobre la inmortalidad y la tiranía.

The Last Man on the Moon

Dirección: Mark Craig

Reparto: Alan Bean, Eugene Cernan, Charles Duke, Richard Gordon

‘The Last Man on the Moon‘ es un notable trabajo que nos presenta a Eugene Cernan, un nombre que no te dirá nada pero que es el del undécimo y último estadounidense en pisar suelo lunar. Este documental es un precioso testimonio realizado tres años antes de su fallecimiento. A través de su humildad y valentía descubrimos el precio de los sueños.

Figuras ocultas

Dirección: Theodore Melfi

Reparto: Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe, Kevin Costner, Jim Parsons

En este ambiente puramente masculino de la conquista espacial, ‘Figuras ocultas‘ llegó como brisa de verano para poner las cosas en su sitio a través de la historia de tres científicas afroamericanas cuyos conocimientos matemáticos fueron decisivos para poner en órbita al astronauta John Glenn. Un elegante alegato feminista que además denuncia la discriminación racial con un reparto soberbio.

La luna en directo (The Dish)

Dirección: Rob Sitch

Reparto: Sam Neill, Kevin Harrington, Tom Long, Patrick Warburton, Genevieve Mooy

Toda gran hazaña tiene sus grandes y pequeñas historias detrás. La conquista de la luna no es una excepción. Esta historia apareció en un artículo publicado durante el trigésimo aniversario del Apollo, algo que el neozelandés Rob Sitch eligió para contar una sorprendente historia desconocida.

Aquí reconoce el papel que desempeñó un pequeño pueblo australiano. Gracias a un poderoso radiotelescopio pudo retransmitir las famosas imágenes del primer paso en la luna a través de todo el mundo. Una fábula colorista de las que ya no se hacen.

Europa Report

Dirección: Sebastián Cordero

Reparto: Sharlto Copley, Michael Nyqvist, Daniel Wu, Anamaria Marinca

Sin ser una cosa para tirar cohetes (je je), esta exploración que busca vida inteligente en Europa (je je je) sabe manejar el formato y sus límites algo mejor que el intento de Gonzalo López Gallego un par de años antes.

Prometheus

Dirección: Ridley Scott

Reparto: Noomi Rapace, Michael Fassbender, Charlize Theron, Idris Elba, Guy Pearce

Sí, es cierto que ‘Alien’ es historia del cine y que su legado es infinito, pero me gustaría romper una lanza a favor de la, tal vez, última película grande de un estudio clásico capaz de hacer serie b añeja. A diferencia de la última entrega, más centrada en el horror provocado por las consecuencias narradas aquí, ‘Prometheus‘ se mantiene superior al no decaer en ningún momento.

‘Prometheus’ es cine de aventuras trepidante, tan vivo como el «gazpacho» que genera algo más grande que la propia existencia, algo que envuelve a dioses y humanos, simples mortales, y a un androide que no deja de preguntarse si huevos o gallinas. Pero ese androide es inmortal. Ese androide es un bastardo. Ese androide es Prometeo.

Moonwalk One

Dirección: Theo Kamecke

Reparto: Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Michael Collins, Robert H. Goddard, Richard Nixon

Prácticamente inédita hasta hace cuatro días, este documental que se basa en gran medida en archivos de la NASA es una visión muy personal de la conquista del espacio. Collage de sonidos psicodélicos de Charles Morrow e imágenes, es una experiencia inmersiva claramente influenciada por la película que viene a continuación…

2001: A Space Odyssey

Dirección: Stanley Kubrick

Reparto: Keir Dullea, Gary Lockwood, William Sylvester, Daniel Richter, Douglas Rain

La madre de todas las películas del espacio. Es tan fácil odiarla como adorarla. Bueno, en realidad lo más fácil es odiarla. El viaje espacial de Kubrick tiene un poderoso magnetismo. Siempre que accedas a dejarte llevar por su ritmo, serás testigo de la combinación de distintos tempos y atmósferas que simplemente siguen su curso natural. Nunca la acción representada es espectacular en sí misma, pero al mismo tiempo será lo más grande que verás en tu vida.

Moon

Dirección: Duncan Jones

Reparto: Sam Rockwell, Kaya Scodelario, Matt Berry

Otra excelente odisea espacial interior con un Sam Rockwell portentoso que sirvió de debut al hijo de alguien que también sabía lo suyo sobre ese tipo de odisea: David Bowie. Aquí Duncan Jones consigue llevarnos de la mano en un viaje sin gravedad ni retorno hacia la locura y la soledad.