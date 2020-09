Ministro Quiroga dice que devolver las acciones de ELFEC no significa privatizar

El nuevo ministro de Planificación del Desarrollo, Gonzalo Quiroga, indicó que el tema de ELFEC fue revisado desde el 7 de septiembre, aseguró que el devolver acciones no significa privatizar.

eju.tv

El ministro de Planificación de Desarrollo, Gonzalo Quiroga, en el programa Que no me pierda de la Red Uno, se refirió a las renuncias de autoridades en el gobierno y aclaró que el hecho de haber devuelto las acciones a los socios, no significa que el Ejecutivo esté realizando un proceso de privatización, como lo denunciaron exautoridades.

Quiroga dejó en claro que las renuncias de tres ministros de Estado, fueron a título personal y que el decreto para el ELFEC, aunque fue un poco difícil el trabajo de análisis se logró llegar a los acuerdos para el manejo de las acciones.

Aseguró que el gobierno del MAS, no realizó buenas inversiones en ENDE, por tanto mencionadas inversiones están siendo analizadas. Asimismo indicó que en este poco tiempo que queda se tiene que trabajar lo mejor que pueda para reactivar la economía, pese a que la Asamblea los estuvo bloqueando constantemente. Espera que lo político no prime sobre lo técnico y lo económico.