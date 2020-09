Presidenta: El cruceño y el boliviano que habita en Santa Cruz quiere libertad política, no quiere abusos ni tiranos

Santa Cruz, 24 sep (ABI).- A tiempo de rendir el homenaje a Santa Cruz, en ocasión de conmemorar sus 210 años de gesta libertaria, la presidenta Jeanine Áñez aseguró este jueves que los habitantes de esa región valoran la democracia y la libertad política, por lo que rechazan los abusos y a los tiranos.

«El cruceño y el boliviano que habita en Santa Cruz quiere libertad política, no quiere abusos políticos, no quiere caudillos, no quiere tiranos, quiere democracia (…), por eso desde acá luchan por todos los bolivianos, por ese anhelo, por ese deseo, por libertad y democracia, por una vida libre, por una Bolivia libre, por respeto a nuestros valores republicanos», remarcó.

En ese contexto, la Jefa de Estado también consideró que Santa Cruz busca ser la guía para toda Bolivia hacia el camino de la república.

«Por eso, a esa Santa Cruz que ha elegido el camino de la libertad, el camino de la ley para garantizar la libertad y el camino del voto limpio para garantizar un gobierno popular, mi homenaje y agradecimiento», enfatizó la Jefa de Estado, en momentos que el país se prepara para acudir a las urnas, en las elecciones generales del 18 de octubre.

Añez emitió esas declaraciones durante su participación en el acto oficial, que se desarrolló en la plaza 24 de Septiembre, a los pies de la estatua de Ignacio Guarnes. En el evento también participaron autoridades regionales, además de representantes de organizaciones cívicas cruceñas.

En la oportunidad, la Presidenta también destacó el espíritu trabajador de los habitantes de ese departamento, que está por encima de los regionalismos, las creencias religiosas o las ideologías políticas.

«En Santa Cruz no importa el fanatismo del origen, no importa lo específico de la etnia, no importa la radicalidad de la creencia religiosa, no importa el extremo de la ideología política y, en suma, no importa el peso aplastante de la identidad», señaló.

Santa Cruz es la región más poblada del país y alberga a una gran cantidad de personas que migraron de manera masiva desde diferentes puntos del país e incluso del exterior, debido a las oportunidades laborales que ofrece.

Por eso, la Jefa de Estado insistió en que en esta región es más importante la capacidad laboral, que el lugar de nacimiento de sus habitantes.

«El resultado de ese proceso, que consiste en que todos trabajan con oportunidades similares, es una sociedad próspera, una sociedad que año a año se enriquece, una sociedad abierta y una sociedad moderna», manifestó.

