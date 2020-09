Se burlan de Kanye West por decir que es el nuevo Moisés

Al parecer el rapero estadounidense Kanye West tuvo otro episodio de descontrol con su teléfono a la mano y tuiteó un extraño mensaje el pasado 14 de septiembre a todos sus seguidores asegurando que el es uno de los enviados de Dios, acotando «Soy el nuevo Moisés».

Por si fuera poco, dentro del mismo mensaje anunció a que no emitirá nuevas canciones hasta que su compañía discográfica, y su editor Sony/ ATV Music Publishing, lo liberen de sus contratos.

Por otro lado, también insistió en que «la industria de la música y la NBA son barcos de esclavos modernos» y les manifestó a los cantantes Drake y J. Cole que deben «disculparse públicamente» con él, agregando que debería reunirse con el marido de Beyoncé, el artista Jay-Z a quien quería designar como su vicepresidente en la carrera presidencial.

Además, para culminar con su toque de locura expresó: «Soy el segundo hombre negro más rico de Estados Unidos. Necesito a toda mi gente conmigo para que podamos ser libres».

Finalmente, Kanye se ha adjudicado el centro de atención las últimas semanas y no por haber lanzado su campaña política de cara a la elecciones de Estados Unidos sino por su trastorno bipolar, incluso su mujer Kim Kardashian, a modo de explicación dijo que fueran compresibles porqué «Cualquiera que lo tenga o que conozca a alguien en su vida con ello sabe lo increíblemente complicado y doloroso que es de sobrellevar».

I need to see everybody’s contracts at Universal and Sony

I’m not gonna watch my people be enslaved

I’m putting my life on the line for my people

The music industry and the NBA are modern day slave ships

I’m the new Moses

— ye (@kanyewest) September 15, 2020