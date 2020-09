Selena Gomez dijo que la obligaron durante años a mostrarse excesivamente sexual

La cantante y empresaria Selena Gómez dijo durante una nueva entrevista para la revista Allure que la presionaban para que mostrara demás en sus videoclips.

La también actriz de 28 años, confesó que a principios de su carrera artística en el mundo de la música se sintió presionada por los productores para mostrar más piel en los videoclips y ser abierta sexualmente, acotando: “Simplemente hice cosas que no eran realmente yo. Hubo presión para parecer más adulta en mi álbum, Revival. Sentí la necesidad de mostrar la piel , realmente no creo que fuera esa persona”.

Asimismo explicó que los últimos años aprendió a limitar su consumo sobre los medios para que no le afectará lo que decían sobre ella, lo mismo dijo acerca de por qué no se busca así misma en Google: “Sinceramente, no puedo. Soy fuerte en muchos sentidos, pero creo que tengo un corazón demasiado sensible».



También dijo que se considera una mujer con iniciativa para los proyectos: “Definitivamente me gustaría decir que soy emprendedora… Es más, que tengo el control. Tengo el control total de mi vida y de todo lo que hago, lo que hay ahí fuera, todo. Así que me gustaría decir que sí. Estoy a cargo de todo en mi vida».