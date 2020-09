Testigo denuncia que fue obligado a manipular sistema informático en caso Lanchipa

Nacional

martes, 8 de septiembre de 2020 · 22:03

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital / La Paz

Un testigo, que este miércoles brindará su testimonio en la Fiscalía Departamental de Chuquisaca, denunció este martes que fue obligado a manipular el sistema informático para favorecer supuestamente para que el actual fiscal General del Estado Juan Lanchipa acceda al cargo en 2018.

“La doctora Anrriela Salazar, que era encargada distrital, el doctor Félix Pacoricona asesor, la doctora Rina Padilla, encargada de plataforma, ellos directamente me indicaron que me iban a hacerme llegar documentos, los oficios, para justificar las altas y bajas de juzgados, pero pasado este tiempo, en el momento que estaba trabajando y pasado algún tempo, yo pedía a las autoridades que me pasen los informes para justiciar las bajas, pero en ese momento nunca llegaron dicho informes, entonces por eso que hubo una denuncia sobre eso, hice un informe indicando quienes habían intervenido con instrucción directa”, testificó el informático en una entrevista con Asuntos Centrales.

El diputado Tomás Monasterio recordó que hay un proceso pendiente contra Lanchipa porque supuestamente se valió de sus influencias para llegar a ese puesto. Sostuvo que manipuló el sistema de asignación de casos a los tribunales, en La Paz, con el propósito de estar habilitado y acceder como candidato al cargo en 2018. “No sólo es una marioneta funcional dentro del sistema de justicia impuesto por MAS, sino que también es un corrupto y lo he podido demostrar a través de una investigación en la que se puede evidenciar las irregularidades dentro del proceso de elección y selección del Fiscal General”, dijo el legislador en agosto.

El testigo informático afirmó que de lo que hacía no estaba enterado porque nunca llegaron a su escritorio los documentos de solicitud. “Como informático fui a dar de baja a los juzgados y posteriormente dar de alta, en ninguna momento, yo en mi calidad de informático, no comprendo lo que son las acciones de libertad, toda la parte jurídica, esa es la parte que no me corresponde”, añadió.

Plataformas ciudadanas, cívicos y activistas, que se encuentran en Sucre, anunciaron en días pasados que pedirán a la Fiscalía de Chuquisaca que emita un mandamiento de aprehensión contra Lanchipa.

En un documento señalan que Lanchipa logró hacer archivar dos procesos penales en su contra, con acciones de libertad direccionadas, para salvarse de un posible juicio por delitos de manipulación informática, cometidos cuando era vocal del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, en el marco de su postulación a Fiscal General, según reporte de Correo del Sur.

Añade que Lanchipa fue excluido de la lista de postulantes –no cumplía con los requisitos–, pero, tras acciones constitucionales y manipulación de información, logró habilitarse nuevamente, según los denunciantes. La supuesta manipulación del sistema, para direccionar la causa a una determinada sala, se habría hecho por instrucciones superiores, inclusive de los consejeros del Consejo de la Magistratura.

El testigo informático afirmó que por la supuesta manipulación informática quedó fuera de su trabajo. “Bajo la presión de Sucre y también de la doctora Anrriela Salazar se me obligó en ese momento dar un paso al costado, a renunciar, tuve un proceso el cual fue de manera individual, me asesoré, fui denunciando para que eso no caiga contra mi persona, no fue una determinación de mi persona, fue una instrucción del inmediato superior en este caso, del Consejo de la Magistratura, de la directora”, añadió.

En Asuntos Centrales el testigo informático explicó que decidió presentarse este miércoles en la Fiscalía de Chuquisaca para esclarecer la supuesta manipulación informática. “Van a mi domicilio para amedrentarme, quiero esclarecer (este caso) y estar más tranquilo con mi familia y mi vida profesional”, añadió.

Lanchipa asumió en 2018 el cargo de Fiscal General del Estado, después de ser designado por la Asamblea Legislativa Plurinacional, controlada por el MAS, y durante el gobierno de Evo Morales. Antes de ser presidente del Tribunal Departamental de La Paz (2017-2018), se desempeñó como responsable de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima (Diremar), entre los años 2013 y 2017, cuya demanda planteada ante La Haya contra Chile fue adversa a Bolivia para retornar al mar.