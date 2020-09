TikTok rechaza ofertas de Microsoft y de Oracle

El proceso de compra de las operaciones de TikTok en Estados Unidos, red que ya cuenta con 100 millones de usuarios en Europa, no es tan sencillo como podría parecer. No se trata de quién pone más dinero sobre la mesa, se trata de QUÉ es lo que se está vendiendo y qué está dispuesta la compañía china a vender.

Una cosa es vender las operaciones, otra cosa es vender la inteligencia del algoritmo de recomendación de contenido. Eso marca una diferencia fundamental, ya que TikTok (y el gobierno chino) no desea que la propiedad intelectual de su código pase de manos.

No a Microsoft

Microsoft primero dijo que no comprará TikTok después de que ByteDance rechazara su oferta. Microsoft cree que su propuesta hubiera sido buena para los usuarios de TikTok, al tiempo que protegía los intereses de seguridad nacional, pero habrían tenido que hacer cambios significativos para garantizar que el servicio cumpliera con los más altos estándares de seguridad, privacidad, seguridad en línea y lucha contra la desinformación.

Lo que estaba sobre la mesa eran las operaciones de TikTok en los EE. UU., Australia, Canadá y Nueva Zelanda, aunque hay informes que sugirieron que Microsoft podría estar considerando comprar todas las operaciones globales de TikTok.

Hay que recordar que Trump inicialmente amenazó con una fecha límite del 15 de septiembre para una venta de TikTok, aunque luego la fecha límite pasó al 12 de noviembre y ahora se habla del 20 de septiembre.

No a Oracle

EL movimiento con Microsoft dejaría a Oracle en una posición dominante como «comprador» potencial. Pero ahora, hace pocas horas, la emisora ​​estatal de China CGTN informó que ByteDance no venderá las operaciones de TikTok en EE. UU., ni a Microsoft ni a Oracle.

ByteDance ha confirmado que no entregará su código fuente a ningún comprador estadounidense. Todo porque el gobierno chino revisó sus reglas de exportación que podrían bloquear la transferencia o venta de las tecnologías de inteligencia artificial de ByteDance.

De hecho, según fuentes de The Wall Street Journal y el Financial Times, Oracle sería un socio tecnológico de TikTok, no la dueña, dejando que sea una alianza para que se satisfagan las preocupaciones de seguridad, sin que el producto cambie de manos.

Zhang Yiming, presidente de ByteDance, empresa matriz de TikTok, dijo que la compañía se está moviendo rápidamente para encontrar soluciones a los problemas que enfrenta a nivel mundial, por lo que veremos más movimiento antes de que se acabe el plazo.