El Gobierno de Jeanine Áñez dejó el arbitraje por el caso Software de la Gestora Pública, tras haber roto hace nueve meses el contrato con el bufete de abogados argentino para recuperar los $us 3,5 millones que se pagó a la firma panameña Sysde International INC., denunció el el exministro de Economía Mario Guillén.

Así salió al frente del anuncio del viceministro de Transparencia, Guido Melgar, de pedir a la Fiscalía la ampliación de la investigación en el caso Software contra su persona y el exministro y candidato Luis Arce. Además, anunció que se solicitará la anotación preventiva de bienes y el congelamiento de cuentas bancarias de los acusados.

“El momento que ingresa este gobierno al poder, ellos rompen el contrato con esta empresa y no contratan a otra. En nueve meses no hicieron nada, creemos que quieren que perdamos el arbitraje para iniciarnos un proceso. Ellos no están velando por el tema económico o recuperar ese dinero, sino por acusarnos”, aseguró.

Gobierno pide a la Fiscalía anotar bienes y congelar cuentas de Arce por caso Software

El arbitraje fue planteado ante la Cámara de Comercio de Bolivia para recuperar los $us 3,5 millones pagados de los $us 5 millones acordados.

Se rompió, dijo, el contrato con la firma panameña porque no cumplió con el diseño del software para la administración de los aportes de jubilación de los bolivianos. A diferencia de lo señalado por Melgar, Guillén aseguró que se tenía el soporte técnico en los tiempos previstos, pero la empresa no contaba con el programa.

Melgar aseguró que el gobierno de Evo Morales contrató a otra empresa por $us 10 millones, pero el gobierno de Áñez rompió ese contrato dejando estancado el proceso de administración de los aportes de jubilación por parte de la Gestora Pública.

Guillén denunció que la compra y venta de PDF en un mes ocasionó un daño económico de Bs 10 millones, monto que puede subir a Bs 35 millones.