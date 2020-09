Tu Voto Cuenta: 85,6% dice que irá a votar el día de las elecciones

El 85,6 por ciento de las personas encuestadas en el área urbana y rural por la alianza institucional “Tu Voto Cuenta”, aseguró que irá a votar el 18 de octubre considerando la emergencia sanitaria y las medidas de bioseguridad que se están tomando.

El 6,9 por ciento respondió que no irá a votar y el 7,5 por ciento no sabe no responde. Del universo encuestado, en el área urbana el 84,7 por ciento aseguró que irá a sufragar, el 7,1 por ciento dijo que no, y el 8,2 por ciento no sabe no responde.

En el área rural la situación varía un poco. El 88,8 por ciento asegura que irá a votar, el 6,1 por ciento dijo que no a votar y el 5,1 por ciento no sabe no responde.

Los datos fueron presentados el pasado el miércoles a casi un mes del verificativo electoral. La encuesta Tu Voto Cuenta es impulsada por una alianza de más de 20 entidades, entre instituciones y medios de comunicación.

La encuesta logró contactar a un total de 15.979 personas. Del total, 12.339 corresponden al área urbana y 3.640 al área rural. Asimismo, 9.508 encuestas se realizaron en línea, mientras que 6.471 fueron de manera presencial.

El nivel de confianza de la encuesta es de 95%, con margen de error de 0,78% a nivel nacional. Todo el operativo, desde la logística y capacitación, se realizó desde el 7 de agosto hasta el 15 de septiembre. La recolección de datos para la encuesta se llevó a cabo desde el jueves 3 de septiembre hasta el lunes 7.

