Una IA que transforma fotografías en caricaturas

Aplicaciones móviles o herramientas web para la creación de caricaturas hay muchas. Aquellas que funcionan a partir de una fotografía, por lo general no se tratan de algo que vaya más allá de la aplicación de un filtro o efecto decorativo. Sin embargo, también hay opciones que ofrecen resultados más llamativos y originales.

Una aplicación que calza perfecto en esta última categoría es Toonify, lúdica herramienta para caricaturizar rostros a partir de una imagen, que funciona en base a un sistema de aprendizaje profundo y de Redes Adversarias Generativas (StyleGAN).

Lo que comenzó como un experimento compartido por uno de sus creadores a través de Twitter, terminó siendo una aplicación web propiamente tal, dada la buena retroalimentación recibida.

A través de un sencillo formulario, basta con cargar una fotografía de un rostro, idealmente con todas sus facciones visibles, para obtener como resultado una caricatura. A diferencia de otras alternativas, como las mencionadas genéricamente al inicio, este sistema analiza las partes de un rostro, para en base a aquellos datos construir la ilustración que procesa.

Como resultado, se puede obtener un recorte en primer plano de la imagen procesada, con una versión de la misma similar a la apariencia de un personaje de película animada. La ilustración obtenida respetará ciertos elementos, como el color de piel y de cabello (según como luzca en la fotografía) y alterará otros, como el acento de ciertas facciones, siguiendo una técnica y estética caricaturesca.

Para obtener mejores resultados, se recomienda cargar imágenes de alta resolución, con el menor ruido posible. De esta forma, se reduce la posibilidad de que el algoritmo falle. Otras dificultades comunes se dan con el uso de anteojos, que se recomienda evitar al momento de cargar una imagen a esta herramienta.

De momento, Toonify Yourself es capaz de procesar sólo un rostro a la vez. Si se carga una fotografía con más de una cara visible, la IA seleccionará la primera que detecte. Si el algoritmo no es capaz de identificar una cara en particular, esto puede deberse a limitaciones propias del detector de rostros dlib de código abierto utilizado por la aplicación.

A propósito, cabe resaltar que este mecanismo trabaja sólo con rostros humanos. Si intentas usar una fotografía de tu mascota u otro objeto, obtendrás malos resultados.

Si accedes a la aplicación web desde tu móvil, además de la posibilidad de cargar imágenes desde tu galería, puedes usar la cámara y capturar una en el instante.

El corazón de Toonify Yourself es un sistema de aprendizaje profundo, basado en la destilación de modelos StyleGAN, combinados en una red de traducción de imagen a imagen pix2pixHD.

El procesamiento de las imágenes está a cargo de DeepAI, quienes a través de su infraestructura están ejecutando el backend de la red neuronal que potencia este servicio.

A nivel de privacidad, desde Toonify Yourself aseguran que las imágenes cargadas no son almacenadas en sus sistemas, siendo transmitidas únicamente a los servidores de DeepAI para someterlas al procesamiento correspondiente.

Justin Pinkey, cocreador de esta herramienta, en su blog personal mantiene una bitácora acerca de sus trabajos con inteligencia artificial, teniendo un espacio importante dedicado a la tecnología tras el sistema que la hace funcionar.

Si te dedicas al desarrollo de aplicaciones y te interesa añadir las funciones de Toonify Yourself en alguna de tus creaciones, el código fuente de la herramienta fue liberado por sus autores en GitHub, para su libre consulta.

La herramienta es de acceso gratuito y se puede visitar en toonify.justinpinkney.com.