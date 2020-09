Valverde analiza la entrevista a Mesa: “Va a buscar alianzas en segunda vuelta”

Fuente: Unitel

El periodista Carlos Valverde analizó la entrevista que se realizó a Carlos Mesa en el programa Así Decidimos de la red Unitel y señaló que si el candidato llega a segunda vuelta deberá formar alianzas que le permitan tener gobernabilidad en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

“Carlos Mesa va a buscar alianzas en segunda vuelta y más que alianzas yo diría que son pactos y acuerdos, por gobernabilidad y otras cosas más”, señaló.

El analista considera que Mesa debe demostrar en la siguiente encuesta que se está acercando a Arce en la intención de voto para proyectar un posible balotaje.

Sobre el impacto que tendrá la salida de la carrera electoral de Jeanine Áñez señala que los beneficiados serán dos candidatos, el que está en segundo lugar que es Carlos Mesa y el que está en tercero que es Luis Fernando Camacho.

“La votación contraria al MAS se va a unir en dos candidatos, en un segundo y en lo que he llamado yo el mejor tercero, creo que Carlos Mesa va a aumentar considerablemente y no por el efecto Jeanine, porque esos 10 puntos que tenía no le dan para ganarle a Arce. Los 10 puntos que tenía son para llegar a la segunda vuelta, pero creo que la gente va a votar útil desde primera vuelta”, señaló.